17 Marzo 2026

LAUREA MARCHESANO

admin 17 Marzo 2026

Si è concluso ieri, presso I’Università
di Salerno, il percorso accademico
di Vincenzo Marchesano (in foto),
che si e laureato in Scienze dei Beni
Culturali. Il-neo-dottore ha discusso
un’interessante tesi di-laurea
nell’ambito del Laboratorio di Storia
dell’Arte 1, focalizzando la sua ricer-
ca sulle figure di Angelo e Francesco
Solimena nel contesto storico e
artistico dell’Agro nocerino Sarnese.
A lui vanno gli auguri di tutti gli amici

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

AGROPOLI, CON LA GRANDE MAGIA DI EDUARDO DE FILIPPO SI CHIUDE LA STAGIONE TEATRALE

admin 14 Marzo 2026

AEROPORTO COSTA D’AMALFI E DEL CILENTO, IN ARRIVO NUOVE ROTTE INTERNAZIONALI

admin 13 Marzo 2026

IN CAMPANIA BENZINA ALLE STELLE PROTESTANO I CONSUMATORI

admin 7 Marzo 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

bae6c3c8-6160-44cf-86a5-77a1e9e92b43-1

LAUREA MARCHESANO

admin 17 Marzo 2026
2a811628-2338-4bbb-9daf-81c1d7bf2afa-5546-0000022e53e09a67_file

MORTE FIDANZATI, INDAGATO IL CONDUCENTE DEL FURGONE

admin 17 Marzo 2026
img_0326

MONTECORICE,FIDANZATI FINISCONO IN UN BURRONE ENTRAMBI MORTI

admin 16 Marzo 2026
e00c83b6-c337-4905-8102-7256b063f668

US AGROPOLI SQUILLANTE ESORDISCE CON UNA VITTORIA

admin 16 Marzo 2026
CRONACA

LA SALERNITANA VINCE A CROTONE E SI RILANCIA 0-1

admin 16 Marzo 2026