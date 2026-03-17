LAUREA MARCHESANO

Si è concluso ieri, presso I’Università

di Salerno, il percorso accademico

di Vincenzo Marchesano (in foto),

che si e laureato in Scienze dei Beni

Culturali. Il-neo-dottore ha discusso

un’interessante tesi di-laurea

nell’ambito del Laboratorio di Storia

dell’Arte 1, focalizzando la sua ricer-

ca sulle figure di Angelo e Francesco

Solimena nel contesto storico e

artistico dell’Agro nocerino Sarnese.

A lui vanno gli auguri di tutti gli amici

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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