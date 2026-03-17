LAUREA MARCHESANO
Si è concluso ieri, presso I’Università
di Salerno, il percorso accademico
di Vincenzo Marchesano (in foto),
che si e laureato in Scienze dei Beni
Culturali. Il-neo-dottore ha discusso
un’interessante tesi di-laurea
nell’ambito del Laboratorio di Storia
dell’Arte 1, focalizzando la sua ricer-
ca sulle figure di Angelo e Francesco
Solimena nel contesto storico e
artistico dell’Agro nocerino Sarnese.
A lui vanno gli auguri di tutti gli amici
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