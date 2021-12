“Il 2021 sta per finire. Tra i risultati più significativi dell’anno c’è la riduzione da 36 a 32 anni dei contributi per la #pensione degli edili. Un grande successo della #Cisl e della Filca! Nel 2022 lotteremo ogni giorno per raggiungere nuovi traguardi.” Con questo Tweet il segretario nazionale della Filca Cisl Ottavio De Luca ha sottolineato il grande successo ottenuto a vantaggio dei lavoratori edili a proposito di pensioni, una conquista da parte del suo sindacato non indifferente. In primo luogo De Luca evidenzia il lavoro svolto dalla Cisl e dal segretario Nazionale Sbarra e il passaggio di Ottavio De Luca in proposito è rilevante e poi il segretario della Filca Cisl fa capire la grande e importante conquista fatta per gli edili un settore dove i lavoratori non hanno la giusta stabilità ma tanto precariato.

E fa bene Ottavio De Luca a rimarcare tutto questo perchè grazie all’attuale establishment della Cisl di Gigi Sbarra e la Filca Cisl i lavoratori edili sono ritornati sui tavoli nazionali. Proprio Ottavio De Luca ,che negli ultimi tempi ha chiesto impegno e investimenti a proposito della sicurezza vista la lunga scia di morti sul lavoro, in sintonia con Sbarra si è battuto per portare da 36 a 32 anni di contributi per ottenere i requisiti per la pensione per un compartimento come quello degli edili le cui conquiste, purtroppo, negli anni non sono state molte rispetto ad altre categorie di lavoratori. Ma è un primo passo, perchè quando Ottavio De Luca dice che nei prossimi anni lotterà ogni giorno per raggiungere nuovi traguardi vuol dire che ha già messo nella sua tabella di marcia quelle che saranno le nuove conquiste che la Cisl con Gigi Sbarra e la Filca otterranno. E conoscendo la bravura di Sbarra e di De Luca e la sagacia dei due che hanno trovato un’intesa nel costruire un asse determinante per le conquiste dei lavoratore edili, si apriranno per le maestranze nuovi e vantaggiosi orizzonti. Sergio Vessicchio