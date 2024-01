LAVORI NELLA GALLERIA MAIORI- MINORI COME CAMBIA LA CIRCOLAZIONE

Anas, ha programmato le lavorazioni propedeutiche alla progettazione della Galleria Maiori-Minori in località Torre Mezzacapo. Nel dettaglio, oggi venerdì 19 gennaio, sono state eseguite indagini geognostiche lungo il tratto compreso tra il km 33,950 ed il km 34,650, per le quali si è reso necessario il pilotaggio del traffico con l’ausilio del personale su strada.

Il prossimo martedì 23 gennaio, per la prosecuzione delle medesime attività si rende necessaria la provvisoria chiusura al traffico del tratto compreso tra il km 34,000 ed il km 34,650. Il provvedimento sarà attivo nella sola fascia oraria compresa dalle ore 23,00 alle ore 3,00 del giorno successivo.Durante la chiusura la circolazione proveniente da Meta e diretta verso Maiori-Vietri sul Mare, in prossimità del km 31,250, sarà deviata lungo la ex SS373, (Ravello-Scala) per poi proseguire lungo la SP1 fino al bivio per Pietre-Polvica-Maiori. All’intersezione con la SP2a, i veicoli proseguiranno fino all’abitato di Maiori per poi rientrare lungo la SS163. I veicoli provenienti da Vietri sul Mare e diretti a Minori-Amalfi-Meta, in prossimità del km 35,250 saranno deviati, lungo la SP2a fino al bivio per Polvica-Cesarano. Al bivio con la SP1, proseguiranno in direzione Ravello-Amalfi per poi rientrare lungo la SS163.

