(Giovanni Coscia) – L’uno è conseguenziale all’altro, certo, ma il Covid 19, ha evidenziato senza dubbio alcuno, l’inefficienza di questa classe politica che ha mostrato in soli 2/3 mesi, la scarsa qualità del suo stesso prodotto. Eppure avevamo fiducia, ma abbiamo compreso che il grande Platone, aveva proprio ragione e così recita un suo pensiero: “ LE BRAVE PERSONE NON HANNO BISOGNO DI LEGGI CHE DICANO LORO DI AGIRE RESPONSABILMENTE, MENTRE LE CATTIVE PERSONE TROVERANNO UN MODO PER AGGIRARE LE LEGGI”. E i nostri eroi, a partire da Conte e per finire al barbiere di palazzo madama, senza offesa per la categoria sia chiaro, tutto hanno fatto, tranne che comprendere che alla base di ogni cosa, vi era, oltre alla salute da salvaguardare, anche l’economia. E giustamente cosa hanno pensato per ottemperare a ciò? Non hanno emanato decreti per tutelare, anche dopo il lock down, le aziende, le imprese, le p. iva; no, hanno tutelate esclusivamente un settore che di per se è più pericoloso del covid stesso e del quale non vi è vaccino o plasma che possa guarirlo: LE BANCHE!. Quelle banche, tutte, a partire da quelle locali, negli anni passati servivano a creare lavoro ed a sostenere gli investimenti che una azienda o un privato si accingevano ad affrontare. Al contrario, oggi, le banche “creano” dal nulla, col sistema della riserva frazionaria, soldi su soldi e gettano nelle oscure profondità non solo i lavoratori, ma gli imprenditori che garantiscono lavoro a centinaia e migliaia di persone. Negli anni passati, tanti addietro, le banche sostenevano i territori e li coadiuvavano a crescere ed a prosperare; al contrario oggi, le banche lasciano i propri territori esattamente come il transito di un uragano. Spazza via tutto e tutti. Il sistema bancario per imporre la sua personale “sovranità”, usa il debito in forme sempre più simili alla usura esponenziale ed imprigiona colui il quale chiede un prestito in un debito che non potrà mai più estinguere. Cosi facendo, porta via ogni cosa, a partire dalla casa ed alla chiusura inevitabile del conto corrente o magari il blocco di altri crediti che lo stesso cliente ha presso quella banca. Lo costringe così, come è successo a Napoli solo poche settimane fa, a togliersi la vita. Una sorta di terrorismo continuo, e ciò che nessuno osa affermare è l’inaudita violenza economica dello stesso sistema finanziario che, senza subire pene, genera vittime e tragedie umane. Il sistema delle banche ma soprattutto quello bancario, dovrebbero, entrambi essere sottomessi alla politica ed alle sue infinite normative, al fine di favorire la comunità tutta; è invece è proprio il sistema banche/bancario a dettare le linee alla politica che diventa la vera continuazione dell’economia con altri mezzi. Infatti in caso di difficoltà dei clienti o di chi ovviamente ha usufruito di un prestito, ad essere salvate, sono sempre ed esclusivamente le banche, anche se dovesse costare la vita ai lavoratori ed agli imprenditori, nonché dei risparmiatori che nemmeno sono proprietari dei loro stessi….risparmi. Cosa vi ricorda il 6 x mille? Tutti zitti e mosca. !!! In pratica, la finanza ed il sistema del vile danaro, ha scalzato la politica e lo si evidenzia da una lettera che la BCE, inviò al nostro paese, con firma di un certo MARIO DRAGHI, che era già il Presidente della Goldman Sachs, una delle più potenti banche d’affari al mondo. E fu lo stesso Draghi a chiederci di cedere la nostra sovranità all’Europa, o magari di privatizzare tutto ciò che è di proprietà dello Stato. Quindi, come si evince, la finanza, dalla piccola alla grande, ha scalzato definitivamente la politica, imponendo la “propria linea guida” che corrisponde ad un solco di lacrime e sangue, ma sempre ed esclusivamente dalla parte del capitale e dei capitalisti speculatori e mai dalla parte dei lavoratori. Sempre dalla parte delle banche e contro i popoli e contro tutte le categorie di lavoratori. Una lotta di classe che non è ancora finita e mai finirà, anzi…. Con molta semplicità, il sistema bancario, imponendo la sua forza è divenuto il massacratore di classe col quale chi domina, sempre grazie al sistema finanziario, si sta prendendo tutto, compreso la vita dei dominati. E la complicità del governo è immersa in questo lurido e corrotto metodo. Le banche creano soldi, col sistema della riserva frazionaria, che potrebbe essere abolita almeno al 50%. Un sistema che equivale alla moltiplicazione per 50 volte di un solo euro. Ecco la riserva frazionaria. Un euro diventa 50 euro. E lo stato continua ad aiutare le banche, maledizione. Ma chi cazzo può fermare questo scellerato criterio? Dimenticavo: Grazie Grillini, grazie PD. Voi non eravate per il popolo e contro le banche? Voi siete il marcio politico dal 1948 ad oggi. In special modo voi grillini, che avete preso tutti per il culo. Io sono tra quelli che non vi ha mai votato. Anzi vi ha schifato sin dal primo momento.

