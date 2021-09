Solo chi ne soffre può capire cosa vuol dire: è importante una diagnosi corretta e tempestiva per impostare una terapia appropriata e non “fai da te”

Solo chi soffre di emicrania, a volte può capire cosa vuol dire davvero stare male. Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire anche su questa malattia, sulla quale incidono, anche stress, ansia e depressione che sono disturbi che sono cresciuti e si sono rivelati potenti agenti capaci manifestare attacchi di questo tipo nei soggetti più suscettibili. Durante l’emergenza pandemica, i consulti si sono ridotti ed i malati si sono rivolti in minor entità ai medici, ma ciò non significa che il problema sia ridotto. L’ansia è un fattore scatenante. Alcuni studi hanno rivelato che l’emicrania colpisce i soggetti più ansiosi. Anche se, durante il lockdown, un gran numero di pazienti ha riscontrato effetti positivi, per altri non è stato così e si è fatto un abuso di analgesici. Uno studio rivela che chi soffre di emicrania sottovaluta il problema e non si rivolge al medico e non la considera neanche una vera e propria malattia. Così facendo ci si cura, sbagliando, con farmaci da banco. A volte i medici non riescono ad effettuare una corretta diagnosi. Se il medico di famiglia è ben informato dal paziente, può essere curato con farmaci di tipo triptani, ma in casi più gravi lo stesso medico può indirizzare il paziente ad un centro cefalee o ad ospedali dedicati alla cura di malattie neurologiche.

I Centri Cefalee sono sempre i più indicati per chi soffre di attacchi frequenti. Vi si può accedere, come già detto, su prescrizione medica o per via privata. In questi Centri possono essere effettuati esami specifici e mirati ed essere consentiti trattamenti corretti. La collaborazione con il paziente ha un ruolo fondamentale. E’ prezioso il diario della cefalea, uno strumento che permette una descrizione più articolata e particolareggiata dell’attacco. La mia esperienza è comune a tante altre persone che soffrono di questa malattia. Io soffro di mal di testa da quando ero un bambino, perché l’ho ereditato dalla mia mamma, la quale, anche lei, era afflitta da questa malattia. Purtroppo, io sono un tipo ansioso e questo non mi aiuta; e quando mi arrabbio, specialmente, in quest’ultimo periodo, oltre alla comparsa dell’emicrania mi si oscura anche la vista all’occhio destro. Assumo delle gocce calmanti e degli antidolorifici, ma questo non può bastare. Perciò, ho in programma dopo ben due visite al Centro Cefalee di Seriate, una terza visita, sempre lì, per, riuscire, forse, almeno questa volta, a risolvere i miei problemi di salute, che, per fortuna, non incidono sul mio appetito! Guido Honorati Broggi