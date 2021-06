Internet e social media hanno invaso il mercato, ma troppi ne fanno un uso smodato. Può ciò rappresentare un pericolo?

Le nuove tecnologie, come gli smartsphone ed internet, hanno avuto un impatto sociale molto significativo, soprattutto tra le nuove generazioni; ma, sebbene, i giovani abbiano una certa dimestichezza con computer e telefonia cellulare, non tutti, ancora, hanno imparato a convivere con le novità che ci vengono proposte ogni giorno. La vita di tutti i giorni, ormai, è dominata dalla tecnologia, della quale non si può fare a meno.Non ancora, però, tutto ciò è a disposizione della gente comune. Per esempio, qui, nella comunità dove vivo, a Tavernola Bergamasca,si può ordinare il menù del catering via web; seppure, molti ospiti, dimostrino capacità nell’usare i nuovi apparati, preferiscono farsi aiutare da un’educatrice. Indubbiamente, questo comporta un notevole vantaggio di tempo, ma dimostra, anche, che questi ospiti, preferiscono usare i dispositivi solo per divertirsi e non per utilità. Io stesso ammetto la mia ignoranza in determinate situazioni con queste scienze tecnologiche, ma faccio il possibile per farmi insegnare e per migliorare. Per fare un altro esempio, senza l’aiuto di qualche operatore e di qualche ospite della comunità, non avrei mai imparato a collegarmi via videoconferenza con il corso d’inglese.

Eppure, mio padre mi ha insegnato ad usare il computer, ma, evidentemente, incontro, ancora, qualche difficoltà ,che spero di riuscire a superare con l’aiuto di qualcuno più esperto di me. E ,sempre, come esempio, posso anche riportare le difficoltà che incontrano gli anziani, i quali devono prenotarsi per le vaccinazioni :molti di essi, ancora non sono stati vaccinati, perché privi dei mezzi necessari per organizzarsi. E, purtroppo, l’analfabetismo non aiuta, perché, anche se i centri vaccinali hanno inviato gli avvisi via posta, un gran numero di persone non sa né leggere né scrivere. Indiscutibilmente, quindi, le nuove tecnologie hanno prodotto miglioramenti, ma anche, abusi perché la rete può nascondere pericoli(soprattutto per i più giovani),e gli stessi giovani abusano dei mezzi tecnologici. Bisogna porre attenzione a questi problemi che hanno generato pedofilia e bullismo. I genitori e gli insegnanti stiano attenti a cosa fanno i ragazzi mediante i social e non esistono a denunciare episodi di dubbia natura. Guido Honorati Broggi