L’IMPRENDITRICE DI CAPACCIO PAESTUM TERESA PALMIERI ELETTA VICE PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE BCC CAMPANIA CALABRIA

La nota imprenditrice capaccese Teresa Palmieri già vice sindaco di Capaccio Paestum eletta, all’unanimità, vicepresidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria. La nomina è arrivata in occasione del primo Consiglio della Federazione, presieduto dal presidente Amedeo Manzo, tenutosi questo pomeriggio presso la sede legale di Salerno. Una grande soddisfazione per la Palmieri (nella foto), vicepresidente in carica della Bcc Capaccio Paestum e Serino presieduta da Rosario Pingaro e diretta dal direttore generale Giancarlo Manzi.

“Sono onorata di questa nomina, giunta anche grazie al presidente Pingaro che ha delegato me quale rappresentante della Bcc Capaccio Paestum e Serino – commenta la Palmieri – sono da poco nel credito cooperativo, ma spero di apportare un contributo propositivo alla Federazione nella logica della cooperazione e della mutualità. Ringrazio i rappresentanti delle altre Bcc associate per l’unanime consenso, che oltre a rendermi orgogliosa mi sprona a lavorare con ulteriore senso di responsabilità e dedizione al territorio interregionale”.

La Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria conta ad oggi 15 banche associate, nello specifico: Banca Campania Centro, Bcc Capaccio Paestum e Serino, Bcc Magna Grecia, Bcc Scafati e Cetara, Bcc Napoli, Bcc Terra di Lavoro, Bcc San Marco dei Cavoti e del Sannio – Calvi, Bcc Mediocrati, Banca Montepaone e Bcc Calabria Ulteriore (capogruppo ICCREA); Bcc Aquara, Banca Montepruno, Bcc Flumeri, Banca Centro Calabria, Bcc dell’Alto Tirreno della Calabria Verbicaro (capogruppo Cassa Centrale Banca). Fonte stiletv

