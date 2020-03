Per rendersi conto realmente di cosa sta avvenendo a livello sociale nel nostro paese, è in pratica e non in teoria, l’impatto che il cambiamento, molto presto avrà sulla politica, bisogna fare riferimento ad un dato importante quanto saliente: il gruppo Facebook, il più famoso social del pianeta, ha una pagina importante quale “STOP EUROPA”, che ha come punto principale “ITAL EXIT”, un gruppo dove tantissimi italiani, me compreso, hanno aderito con orgoglio e già circa un milione, sono iscritti al gruppo e tanti altri aderiscono quotidianamente. Il gruppo di Facebook, istituito dall’esatto momento in cui, la Pandemia ha tolto definitivamente le maschere dei tiranni della Unione Europea. O forse è meglio affermare che proprio da quando le maschere hanno dovuto cedere il posto alle “mascherine”. Gli occhi scoperti dei burocrati liberali e turbo capitalisti europei, hanno trasmesso tutta la loro cattiveria, celata per anni e che non era mai stata resa visibile di fatto, nascosta da una falsa ed ipocrita politica, non rendendola visibile grazie alla maschera Machiavellica. La classe politica italiana, quella filo-europeista, bene farebbe quindi, ad abituarsi ed a familiarizzare con un ashtag (#) che riguarda solo la loro posizione: #iorestoacasa. Quindi, i politici filo europeisti, bene farebbero ad abituarsi a rimanere a casa, a partire da quel Matteo Renzi e della sinistra tutta, che ancora, imperterriti, insistono nel rimanere ancorati ad una nave che è oramai già affondata. Quella Europa dei valori, che ha dimostrato di non averne in nessun modo.

Quale sarà la loro posizione dopo questa palese dimostrazione o tradimento? Potremmo intitolarla, da giornalisti, ….LA VERGOGNA DEI POLITICI FILO EUROPEISTI, ma le loro menti contorte, faranno si che troveranno una posizione politica da volersi reinserire in un contesto, almeno quello italiano, che non gli apparterà più. E quindi di concerto, crolla persino il desiderio di noi tutti italiani, di cantare dai balconi l’INNO EUROPEO, al quale mai abbiamo accennato una sola nota, ma l’INNO DI MAMELI, ha palesato quella unione tra di noi; tra Nord e Sud, che nei momenti difficili, abbiamo palesato unione ed intenti di affetto. Il Coronavirus e la sua pandemia, ci ha restituito gli stati nazionali; il patriottismo; la voglia di sentirci ITALIANI.

Ed il gruppo su citato di Facebook, chiamato STOP EUROPA, scatena in poche settimane, un tripudio impensabile di consensi. La politica italiana si troverà ben presto a fare i conti con i numeri di quel gruppo ed a nulla serviranno i PESCI PAGLIACCIO, con riferimento alle SARDINE, che nulla hanno proferito come sostegno umanitario, in questo momento di unità nazionale. Cari Salvini e Meloni, la distanza di sicurezza nell’aula del Senato, tra parlamentari, per evitare quindi il contagio, risulterà una distanza insufficiente per mettervi al riparo dall’ondata di sano e liberatorio ANTI EUROPEISMO. Mantenete comunque, la distanza ulteriore da comunisti e grillini e tutto ciò che è in assioma con le loro posizioni da “grande fratello”, Casalino Docet. Presto infatti, l’anti europeismo traboccherà e stravolgerà tutti coloro che non hanno saputo prendere le dovute distanze da questa unione europea e dai suoi “LECCACULO”. Molti, anzi troppi, sono nel nostro paese. Ad eccezioni di quanti, già nel lontano 1970/80/90, affermavano con la loro politica il secco NO all’Europa, e la famosa frase GO HOME YANKIEES . La ricordate? 40 anni di politica sana, non riconosciuta dalla quasi totalità degli italiani, nascosti dietro allo scambio politico e del lavoro, e fregandosene largamente di ciò che sarebbe avvenuto come aveva previsto quella classe politica del vecchio MSI che fu di Rauti ed oggi con Carelli segretario del MSFT. Quella continuità politica, mai abbandonata e che ha avuto ragione dopo tanti anni. C’è chi ama ed ha sempre amato, la verità. Giovanni Coscia