Torna in Cilento lo yacht di Valentino. Lo splendido Tm Blue One di Valentino Garavani ha fatto ritorno in Cilento: nelle scorse ore è stato avvistato a Palinuro. Si tratta di uno degli yacht più belli del Mediterraneo: presenta una livrea blu, una striscia azzurra e strutture sopracoperta di colore bianco. Si tratta di un omaggio ai genitori del genio dell’eleganza italiana, Mauro e Teresa

Lo yacht di Valentino torna in Cilento: attracco a Palinuro

Lo yacht T.M. Blue One è una nave storica costruita più di trent’anni fa dai Cantieri Picchiotti per il famoso couturier italiano che era all’apice del successo, per il varo volle come madrina una splendida Sophia Loren. La barca nata 41 metri è stata allungata e riprofilata a 49 metri nel 2014, un lavoro importante realizzato dalla Lusben di Viareggio. È talmente bello e rappresentativo di uno yacht di classe che l’enciclopedia libera Wikipedia lo ha scelto come prima immagine per illustrare la parola “panfilo”.

Fa bella mostra di sé il T.M. Blue One alla banchina della Pilarella, molo tra i più famosi del Mediterraneo che ha visto ormeggiati panfili di Re e Regine e le più famose barche del mondo in 150 anni di yachting all’Argentario. Valentino è stato il primo stilista italiano a farsi un lussuoso yacht, scegliendo un cantiere navale glorioso.

Il ritorno

Si tratta di un ritorno in Cilento per lo yacht del famoso stilista. Due anni fa, infatti, il Blue One, fu avvistato a Scario, a Marina di Camerota e Palinuro.