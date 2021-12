L’ingengner Giorgio Buonanno, professore di Fisica tecnica ambientale all’Università degli Studi di Cassino ed alla Quuensland University of Techology di Brisbane, in Australia afferma con determinazione che combattere questa malattia occorrono aerazione e ventilazione.

La giornalista Cristina Marrone ha intervistato l’ingegnere Buonanno dell’Università di Cassino che ha affermato che il virus si trasmette per via aerea negli ambienti chiusi. Siamo in grado di mettere in sicurezza l’aria, a prescindere dalle varianti, come è già avvenuto per l’acqua. Ventilazione, riduzione dell’emissione, gestione dei tempi di esposizione ed affollamento, possono mitigare il rischio di infezione. Ci si domanda come mai, dopo il rallentamento estivo, la curva pandemica sia di nuovo in risalita. Ciò è accaduto essenzialmente per due motivi. I vaccini sono una misura di protezione necessaria, ma non sufficiente. Hanno la capacità di ridurre la malattia rispetto al contagio e per una variante così infettiva come la Delta risultano fondamentali. L’efficacia dei vaccini si riduce in tempi notevolmente più ridotti e che possiamo quanti care in un intervallo che oscilla tra i tre ed i quattro mesi, rispetto al tempo necessario per vaccinare la popolazione, che necessita di 9 mesi, rendendo praticamente impossibile avere sempre il giusto timing tra alte percentuali di immunizzati in coincidenza di un’alta incidenza del virus. Di conseguenza si è costretti ad inseguire le ondate di quest’ultimo in maniera passiva. Il secondo motivo riguarda il fatto che la crescita pandemica è la conseguenza diretta di un errore di fondo commesso fin dall’inizio dell’emergenza dalle autorità sanitarie, in merito a come si diffonde il virus. Come è ormai sottolineato da numerosi studi scientifici, e come è stato ammesso dalla stessa Organizzazione mondiale della Sanità, la modalità di contagio dominante non è legata ai droplets emessi da chi tossisce o starnutisce e che precipitano rapidamente a terra, me è legata alla trasmissione aerea , nella quale il virus viaggia all’interno di goccioline molto piccole, e che consiste nel famoso aerosol, in grado di galleggiare nell’aria.Si può immaginare l’analogia tra una persona infetta ed un fumatore: l’aerosol avrà un comportamento simile al fumo della sigaretta. Ci si domanda, quindi, come possiamo difenderci da questo fumo. Le misure di protezione dovrebbero essere completamente diverse tra ambienti aperti e chiusi. In quelli aperti basta stare bene distanziati, cioè oltre un metro e mezzo, se il tempo di esposizione è elevato, per esempio un aperitivo o una cena all’aperto. E senza alcun bisogno di mascherine. Anche nel caso in cui ci si trovi in situazioni di assembramento inevitabile, il rischio di contagiarsi è trascurabile se i tempi di esposizione sono molto brevi, per esempio se cammino in una strada pedonale affollata. Invece negli ambienti chiusi il rischio è molto più elevato perché il “fumo” rimane nell’ambiente chiuso ed abbiamo alte probabilità di inalare una dose sufficiente ad infettarci. In questo caso la mascherina chirurgica garantisce una protezione ridotta a differenza delle mascherine FFP2/N95. Ci si chiede, quindi, se non basti la terza dose di vaccino. Questa terza dose è importante per recuperare l’immunità che si sono vaccinate più di cinque mesi fa. E questo numero di persone è ben superiore a quelle che non intendono vaccinarsi. Ci vorranno, però, mesi ed il virus ha ricominciato a correre anche in Italia. Ci si chiede, quindi, se si possa mitigare il rischio negli ambienti chiusi. Il rischio di infezione si può stimare e mitigare con interventi di tipo ingegneristico. Questo perché le competenze del “viaggio” del virus dalla generazione delle goccioline, alla successiva emissione e evaporizzazione e trasmissione aerea, e la deposizione del processo suscettibile, rappresentano processi fisici, sconosciuti all’area medica. Di per sé il problema è simile a quello dell’inquinamento indoor. Noi sappiamo che il fumo di una sigaretta, di una candela, di una attività di cucina sono dannosi per la salute,ma per proteggerci dentro caso ci si può rivolgere ad ingegneri che suggeriscono specifiche soluzioni tecniche per risolvere il problema, come, per esempio, cappe aspiranti o ventilazione. Oggi con le tecniche ingegneristiche è possibile stimare il rischio di contagio in funzione di uno scenario in qualunque ambiente chiuso, tra i quali ci possono essere ad esempio, mezzi di trasporto, uffici, scuole, cinema.

E di conseguenza intervenire per abbattere questo rischio con la riduzione dell’emissione del carico virale del soggetto infetto, per esempio con l’adozione di microfoni per gli insegnanti nelle scuole, la gestione dei tempi di esposizione e dell’affollamento, l’introduzione della ventilazione. Tutto questo a prescindere dalle varianti. La tecnologia ingegneristica funziona su tutti i ceppi e su tutti i patogeni, non solo sullo stesso coronavirus. Ci si domanda,quindi, cosa si intende per ventilazione. Significa diluire inquinanti o agenti patogeni interni con aria pulita esterna. La ventilazione può essere sia meccanica che naturale, ed in quest’ultimo caso di parla di aerazione. La ventilazione meccanica è più costosa, ma permette di tenere sotto controllo i ricambi di aria. La ventilazione naturale è gratuita, escludendo i costi energetici che scaturiscono dal tenere aperte le finestre, ma non si controlla facilmente. Soluzioni ibride riguardano i purificatori o i sensori di CO2 per controllare questo tipo di ventilazione. Oggi abbiamo le competenze in grado di far partire una rivoluzione tecnica sulla base delle nostre conoscenze scientifiche, in grado di controllare negli ambienti interni il comfort, il risparmio energetico, l’inquinamento e la trasmissione di agenti patogeni. E tutto questo possiamo applicarlo non soltanto ad edifici di nuova costruzione. Si tratta di una rivoluzione, me rappresenta l’unica strada duratura per combattere le varianti già annunciate e tutti gli agenti patogeni respiratori. Ci domanda, avendo visto numerose pubblicità di purificatori d’aria, se questi ultimi siano affidabili ed a che cosa bisogna stare attenti per non rischiare di acquistare prodotti inutili. Il principio affidabile di questi purificatori si basa sulla filtrazione, in genere effettuata da meccanismi HEPA.

Il parametro fondamentale, però, risulta la portata di aria trattata rispetto al volume dell’ambiente chiuso. Il valore ottimale non è definibile a livello assoluto, ma dipende dalla conoscenza del rischio e dalle altre misure di mitigazione. Spesso anche la migliore ventilazione non è sufficiente a mitigare il rischio negli ambienti chiusi. Per questo va utilizzato un mix dei soluzioni che comprende anche, come già detto, vaccinazioni, mascherine, gestione dell’affollamento e del tempo di permanenza. Ci si pongono quindi le questioni che riguardano: 1)I rischi di contagio durante un pranzo natalizio in famiglia; 2)I rischi di contagio da Coronavirus a scuola; 3)Se sia possibile mettere in sicurezza l’aria. Premettiamo che è stato già anticipato come viaggia il Covid nell’aria e come lo si neutralizza con la ventilazione. La domanda che sorge spontanea, però, riguarda la carica virale della variante Delta, 1.000 volte superiore e con un tempo di incubazione ridotto. L’acqua che esce dai nostri rubinetti è pulita. Lo diamo per scontato, ma duecento anni fa il colera si diffondeva proprio attraverso l’acqua. A partire da allora, tramite l’approccio ingegneristico, è stata messa in sicurezza l’acqua. Oggi siamo pronti a fare la stessa cosa anche per quanto riguarda l’aria. Ogni individuo ha il diritto di usufruire non solo di acqua pulita, ma anche di aria esente da inquinanti ed agenti patogeni. Si tratta, come già detto, di un diritto dei cittadini ed un dovere dei gestori degli ambienti pubblici. Ci si domanda, quindi, come sarà il nostro Natale rispetto in confronto a quello dello scorso anno. L’ingegner Buonanno spera che sia quantomeno simile. Nonostante una variante molto più infettiva, si sono ottenuti buoni risultati con la vaccinazione, ma non è stato fatto nulla per contrastare i contagi negli ambienti chiusi. Senza un cambio radicale che preveda l’adozione esclusiva di misure farmacologiche, quali, per esempio, la vaccinazione, ed escluda quelle non farmacologiche ma ingegneristiche, tra le quali, per esempio, stima del rischio, ventilazione e gestione degli ambienti, si vivrà sempre con l’incubo dell’inverno e con il sogno dell’estate. Guido Honorati Broggi