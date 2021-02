MAIKOL ARCARISI, CON LA SUA SCRITTURA RAFFINATA ED INTENSA E LA SUA VOCE CRISTALLINA, TORNA A DAR VOCE ALLE EMOZIONI IN “SE NON HAI DA FARE”, UN BRANO CHE CELEBRA LA FORZA DELL’AMORE

Ci sono voci che emozionano dal primo ascolto e canzoni che arrivano dritte all’anima, per non lasciarla più. Questo è il caso di Maikol Arcarisi, che con la sua timbrica cristallina, dallo stampo nettamente pop, è riuscito a conquistare prima la sua terra, la Sicilia, per poi giungere, con umiltà ed impegno, al pubblico di tutto lo Stivale e che ora torna a sfiorare con delicatezza e sensibilità le corde dell’animo con “Se non hai da fare” (Pako Music Records/Visory records/Thaurus), il suo nuovo singolo.

Reduce dal successo del disco d’esordio “Illusione d’amore” (2017) e del singolo “Biancaneve” (2020), il cantautore palermitano prosegue il suo viaggio all’insegna dell’emozione con questo nuovo brano, un manifesto dell’amore senza tempo, quello limpido e puro, che non ha bisogno di tormenti o fanatismi per colmare il cuore, perché è in grado di brillare della sua sola sconfinata luce, quella della libertà, la libertà di condividere il proprio percorso con un’anima affine.

“Se non ha dai fare”, scritta, composta ed arrangiata dallo stesso artista, è una vera e propria poesia in musica, un susseguirsi di parole che scaturiscono da un cuore dapprima ferito e svuotato, che ha ricomposto se stesso e si è arricchito grazie alla forza dell’amore: «ho camminato sempre all’incontrario, con due piedi solo su un binario, finché all’improvviso ho visto il tuo sorriso scivolarmi dentro e non scappare più».

«Un viaggio che va nel profondo», «oltre quei destini scritti per sognare e non svegliarsi mai», un biglietto di sola andata per il Continente del Cuore, un luogo immaginario, ma non per questo così distante dalla realtà quotidiana, in cui ci si tiene stretti l’uno all’altro, legati dal filo invisibile ed indissolubile dell’amore, al di là di ogni avversità, di ogni vicissitudine – «saliamo piano sulla vita che in buona percentuale è in salita, Non ti scordare mai l’ossigeno e l’amore che ci fanno bene» -.

«Ho scritto questo brano – dichiara l’artista – perché come tutti noi ho chiuso il 2020 in maniera negativa, vivendo esperienze molto forti che mi hanno segnato come persona, ma al tempo stesso stimolato ad essere ancora più positivo e credere con maggior intensità alla bellezza della vita e dell’amore».

Vivere una relazione senza imposizioni, ma per scelta, una scelta che giunge alla nostra parte conscia passando per tutto ciò che non possiamo controllare, ma che possiamo decidere di abbracciare o lasciar andare, una scelta presa con convinzione giorno dopo giorno, istante dopo istante, perché è in grado di renderci completi, sereni, perché ci fa sentire felici, non soltanto di come siamo in compagnia dell’altro, ma anche della sua stessa felicità – «Io non ho la stoffa del campione, ma ti ho scelta tra mille persone e questo basta per avere la mia pace, perché vinco quando tu sei felice» -.

In amore non contano le distanze, non conta il mondo esterno, ma solo quel sentimento reciproco che dona energia e linfa vitale, dandoci la possibilità di scorgere il nostro animo nell’animo dell’altro, facendoci dimenticare chi siamo, per scoprirci diversi e migliori negli occhi di chi ci ama – «per noi che abbiamo gli occhi dentro al cuore e non conta quale sia il colore, l’importante è guardare dentro» -.

“Se non hai da fare” è una canzone modernissima dai valori retrò; quei valori senza tempo che rendono attuale tutto ciò che sfiorano e permeano, perché non c’è un tempo per amare e non c’è un tempo per dimostrare l’amore.

Biografia.

Maikol Arcarisi è un cantautore italiano classe 1985. Spinto dal forte desiderio di trasmettere emozioni, si avvicina alla musica da giovanissimo, supportato dalla mamma, da sempre in prima linea per sostenere la carriera artistica del figlio. A soli 12 anni, Maikol rimane affascinato dalla musica romantica ma al tempo stesso ritmata degli anni ‘90, come quella suonata ed interpretata dai Backstreet Boys, che diventano il suo punto di riferimento principale. A partire dal 2005, arrivano le prime richieste di esibizioni live in molti locali di Palermo e dintorni, che gli danno la possibilità di farsi strada nell’ambito della night music e di fare da opening act ai concerti ed agli spettacoli di artisti di rilevanza nazionale come Enrico Ruggeri, Andrea Pucci, Dominique delle Lollipop e di seguire in tour, in qualità di corista, cantanti come Luciana Turina e Daniele Esmeraldi (Amici 8). Proprio in quel periodo, Maikol inizia a lavorare sul suo primo album e nel 2012 partecipa al game show di Rai 1 “Un minuto per vincere”, format televisivo condotto da Max Giusti, che gli regala una notevole visibilità su tutto il territorio italiano. Dal 2014 al 2015, Maikol si esibisce in diverse venue londinesi, come il Gilgamesh ed il Bunga Bunga, facendosi apprezzare anche dal pubblico inglese. Tornato in patria, continua a lavorare al suo disco d’esordio, “Illusione d’amore”, un racconto in musica, pubblicato nel 2017, composto da 11 tracce, scritte dallo stesso artista, arrangiate da Daniele Lazzara e registrate presso lo Studio di Salvo Perino, delle emozioni positive e negative che una storia d’amore può far vivere, narrazione che si fonda sulla sua esperienza personale, all’interno della quale, ogni singola parola ed ogni singola canzone hanno il loro motivo d’essere. Ma l’esperienza vissuta da Maikol è la stessa in cui ciascuno di noi può immedesimarsi, ritrovarsi, perché i sentimenti sono circolari e trasversali, perché, nonostante la meravigliosa diversità che appartiene ad ognuno di noi, siamo tutti composti di anima e cuore. Al disco, seguono le audizioni di The Voice of Italy (2017), X Factor Italia (2018) e The voice of Germany (2018) e nuove pubblicazioni, come “Non so se amarti” (2019) e “Biancaneve” (2020), release che permettono all’artista non soltanto di riconfermare il suo talento, ma di essere seguito e sostenuto da professionisti della discografia italiana; prima con Red Owl Records ed, ora, con Pako Music Records, due realtà molto attente ai nuovi talenti, entrambe sublabel di Visory Records con edizioni Thaurus. Il 19 Febbraio 2021, Maikol pubblica, per Pako Music Records/Visory Records/Thaurus, “Se non hai da fare”, un brano dedicato all’amore senza tempo, quello limpido e puro, che non ha bisogno di tormenti o fanatismi per colmare il cuore, perché è in grado di brillare della sua sola sconfinata luce, quella della libertà, la libertà di condividere il proprio percorso con un’anima affine. Una canzone modernissima dai valori retrò; quei valori senza tempo che rendono attuale tutto ciò che sfiorano e permeano, perché non c’è un tempo per amare e non c’è un tempo per dimostrare l’amore. Da quel momento, l’artista viene ufficialmente consacrato come una delle penne più emozionanti del nuovo pop italiano e la sua carriera è in continua ascesa.

