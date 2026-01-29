MA VIENE APPLICATA ANCHE LA PENA DI MORTE NEI PRESSI DELLA ZONA ARCHELOLOGICA DI PAESTUM?

Ma viene applicata anche la pena di morte nei pressi della zona archeologica di Paestum? E’ questa la domanda che si fanno i cittadini di Capaccio Paestum, i turisti, gli addetti ai lavori e e anche gli esperti. Un pò tutti praticamente.

Perché la sanatoria è concessa in tutte le parti d’Italia tranne per Paestum? Gli scempi più grandi sono stati fatti dalla soprintendenza non dai pestani. Lo sperpero a mano larga di moneta pubblica ( vedi i vari ampliamenti del museo sull’agora dell’antica città nei vari anni, piste in c.a. che attraversano a casaccio la zona archeologica, inaugurazioni di cose inutili a Hera Argiva di foce Sele etc. ) facendo sempre credere che e’ per pubblico interesse.

In costiera amalfitana pare vengono fatte leggi speciali per sanare abusi, per Paestum i politici e i funzionari invece si sono sempre lavati le mani.

Ma quante Italie esistono? L’Italia dei politici, quella dei raccomandati, quella di … e poi quella dei pestani, i delinquenti per antonomasia, continuamente apostofati col termine di “abusivi”, quelli che devono pagare le tasse e vivere continuamente con la spada di Damocle sulla testa. Vorrei ricordare, se a qualcuno è sfuggito, che la costituzione italiana prevede la proprietà privata, il diritto alla casa, il diritto al lavoro e, soprattutto, e lo si legge in tutte le aule dei tribunali “la legge è uguale per tutti”. Sante Di Spirito

