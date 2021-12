Mariangela Mandia “La colazione 4.0.Salute,Impresa formazione, fra sviluppo e responsabilità “. Il titolo del suo intervento durante la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico XXIII tenutosi il giorno 25 Novembre, il giorno di apertura per la prima volta, tenutosi nella sede dell’ex_Tabacchificio a Cafasso nella città di Capaccio Paestum. ”L’ospitalità diffusa, opportunità per Borghi e centri Minori”, il workshop formativo per la gestione di strutture ricettive extra alberghiere ed alberghi diffusi. La colazione come Bilancio di responsabilità in cui Mariangela Mandia ha in maniera diretta, semplice e con estrema capacità di attenzionare la platea portando in maniera diversa soprattutto adattata al momento storico in cui viviamo.

Chiamata a dover far parte di questo nuovo riassetto, in nome di credibilità, sicurezza, legalità. Mariangela Mandia, di Borghi e di attività ha realizzato fin da adolescente programmi variegati e lo stesso per quanto riguarda l’ospitalità. Ha colpito la modalità in cui la sua esperienza fatta di percorsi territoriali, nazionali ed internazionali ha saputo donare armonia mostrando onestà intellettuale e vero senso di responsabilità, in una moderazione fuori programma e facendo rispettare la scaletta degli interventi. Mariangela Mandia, ci ha confermato di come i risultati e i ruoli rivestiti, sono conferma del Modello di Management da lei ideato Sistema Bellezza, in cui il legame uomo, territorio e prodotti assumono forme tangibili in cui negli anni abbiamo visto ed assistito al fare bene, facendo del Bene, di una donna del Mezzogiorno, italiana, ironica e diciamolo:Bella ed elegante nel suo Mantello Rosso, codice da raffinati in cui il messaggio celava un segno contro la Violenza sulle Donne. Unica, sempre dalla stessa parte, leader di cui oggi abbiamo bisogno.