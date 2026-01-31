2 Febbraio 2026

MATONTI, GRANDE ATTESA PER LA FESTA DI SAN BIAGIO/IL PROGRAMMA

admin 31 Gennaio 2026

Il 3 febbraio prossimo Matonti festeggia San Biagio. Grande attesa per la Festa di San Biagio dopo il grande arrivo della statua dopo il restauro tornata nella sua straordinaria Chiesa sul cucuzzolo della collina visibile da molte parti del Cilento,  in queste sere delle novene tanti momenti dedicati tra adorazione con i giovani ,il momento con le congreghe , 1 febbraio la Peregrinatio tra le contrade, poi martedì 3 la solenne processione. In basso il programma completo.

