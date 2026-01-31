MATONTI, GRANDE ATTESA PER LA FESTA DI SAN BIAGIO/IL PROGRAMMA
Il 3 febbraio prossimo Matonti festeggia San Biagio. Grande attesa per la Festa di San Biagio dopo il grande arrivo della statua dopo il restauro tornata nella sua straordinaria Chiesa sul cucuzzolo della collina visibile da molte parti del Cilento, in queste sere delle novene tanti momenti dedicati tra adorazione con i giovani ,il momento con le congreghe , 1 febbraio la Peregrinatio tra le contrade, poi martedì 3 la solenne processione. In basso il programma completo.