MATONTI IN FESTA E’ SAN BIAGIO NEL POMERIGGIO SOLENNE PROCESSIONE INSIEME A SAN CONO

Matonti frazione di Laureana festeggia oggi San Biagio, anche in molti centri della provincia di Salerno come lanzara di Castel San Giorgio e Casalvelino. la processione di matonti sarà effettuata insieme a San Cono patrono di laureana Cilento, il Santo già ha raggiunto la chiesa di San Biagio(in basso la foto). In mattinata santa Messa celebrata da Don Giovanni Di Napoli nel pomeriggio la Santa Processione. I festeggiameni saranno accompagnati dalla banda musicale di San Mauro Cilento.

