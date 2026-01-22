2 Febbraio 2026

MATONTI, TORNA LA STATUA DI SAN BIAGIO DOPO IL RESTAURO

admin 22 Gennaio 2026
Domenica 25 Gennaio ore 15:30 presso il Cimitero i fedeli riabbracceranno  la Statua del Santo Patrono riportata ai suoi antichi splendori un atto di Fede, identità e appartenenza, destinato a segnare la storia e l’anima della Comunità Matontese nei secoli .

Una presenza che ancora oggi racconta devozione, tradizione e memoria condivisa .
Pregheremo per la Pace nel Mondo. Il Solenne corteo proseguirà verso la Chiesa con la presenza della Banda,gli Archibugieri S.S Sacramento di Cava, poi seguirà intervento del Restauratore, Novena e S.Messa presieduta da Padre Michele Petruzzelli Abate di Cava de Tirreni. Il 3 febbraio La processione il giorno della festa.

