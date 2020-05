(Giovanni Coscia) – Esimio Presidente, ricorda il film “IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI?” Lei tale non è, ed il suo è un silenzio assordante ed indecoroso. Un silenzio che dice tante cose, ma tra le moltitudini, le vorrei chiedere, da cittadino prima e da giornalista dopo, quali sono le motivazioni che hanno spinto il gruppo dei NAS ad intervenire presso l’Ospedale Carlo Poma di Mantova,” sull’operato del Prof De Donno, che con la cura del plasma ha consentito la guarigione di oltre 100 malati affetti da coronavirus. E LI HA SALVATI! Ed ancora presidente Mattarella, vorrei chiederle perché lo stesso gruppo dei NAS, non ha visionato gli ospedali di Pavia e di Milano, così come dell’oramai famoso Pio Albergo Trivulzio, dove migliaia di esseri umani hanno perso la vita? Cosa è successo Presidente in questi due assurdi frangenti? Ma lei da che parte sta? Lo sa che è il presidente di 60milioni di italiani e non dei gruppi parlamentari? Mi dica Mattarella, che diavolo sta combinando? Ritengo che ogni cittadino stia ancora ponendosi il quesito. Forse saranno le sue “guardie del copro a fermarla. Forse sarà così, ma non la da a bere proprio a nessuno. Questo momento tragico, passerà. Passerà senza dubbio alcuno e noi la ricorderemo come l’uomo del silenzio profondo. Come i palombari. Nulla ha obiettato in questa fase, ma noi italiani, (lei è tale?) non dimenticheremo questo suo comportamento. Non una parola, a parte quella del 25 (ignobile) aprile. Quello della liberazione da chissà cosa! Così come ha parlato il 1° maggio, alla festa di chissà quali futuri lavoratori. Se ne rende conto? Ma lei è il Presidente oppure una figura proiettata di un OLOGRAMMA? Mica lavora per la Walt Disney? E’ lei un personaggio inventato del mondo delle favole? Stando ai fatti è proprio così! Lo ha dimostrato. Il suo silenzio è irrituale ed irritante e tutto gli aspetti su citati, investono la sua attività per le normative. Nulla ha esternato sui decreti di Conte, quei DPCM, che hanno chiuso tutto e tutti. Lo sa che ci sono milioni di persone che nulla hanno da mangiare a fine mese? Conte ha legiferato, stravolgendo la nostra costituzione e lei non ha proferito parola, e gli stessi DPCM non rispondono ai controlli fondamentali di un paese democratico che sono: Il Parlamento, il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale.

Le devo suggerire questo? Senza dubbio caro Mattarella, lei conosce George Orwell ed il suo pensiero nella potenza della comunicazione del regime. In pratica Conte, complice il suo silenzio, ha sostenuto che 1+1 fa 3. Ma le pare? Non siamo populisti, sia chiaro, ma il diritto è “dovere di applicabilità del governo che emana leggi”. Lo avete stravolto. Avete chiuso l’Italia sulla base di uno stato di emergenza. Un criterio che non esiste nella nostra costituzione. Vi è solo lo stato di guerra. (art 78) che prevede il parere del Presidente, che lei ha omesso in ogni caso ed in ogni DPCM. Abbiamo attuato una legge del 2018, Gennaio, che riguarda esclusivamente un atto di protezione civile. Non è questo quindi, il giusto senso per chiudere tutto ed ogni cosa per 6 lunghi mesi. Ecco perché il suo silenzio irrita. Noi ascoltiamo da innocenti, il suo non proferire parola, caro Presidente. Con tutto il rispetto nei suoi confronti, ma cosa aspetta a svegliarsi? A ridestarsi da questo sonno interminabile? Il principe azzurro? E’ lei l’addormentato nel bosco? Batta un colpo e ci dica cosa pensa su quanto sta accadendo a noi italiani. Alla casta NO! Lei deve tutelare al massimo la Costituzione Italiana. E tolga la maschera dal volto, ma si protegga dal virus. Chiudo questa trattazione, rifacendomi ad un signore che risponde al nome di Albert Einstein, il quale affermava: IL MONDO E’ QUEL DISASTRO CHE VEDETE, NON TANTO PER I GUAI COMBINATI DAI MALFATTORI, MA PER L’INERZIA DEI GIUSTI. Ha compreso? Prenda esempio per favore. Se può e se è nelle sue facoltà.