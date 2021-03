Dopo l’annuncio del ministro Brunetta per il maxi concorsone in Campania si va verso la prova unica. “Unica prova orale o una banca dati”: lo ha detto il presidente della prima Commissione Permanente della Regione Campania dopo l’annuncio del ministro.“Abbiamo individuato la strada per il concorsone campano. È un via libera atteso non solo dai partecipanti al concorso, posso immaginare la loro ansia, ma anche dalle amministrazioni”. Lo afferma la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, in una conferenza stampa con il ministro per la P.a. Renato Brunetta a Palazzo Vidoni annunciando per i prossimi giorni una comunicazione specifica.

Per i sindacati, “accelerare sull’assunzione definitiva delle 1.800 persone, oggi impegnate nei tirocini previsti dal concorso, è fondamentale per far affluire rapidamente personale agli enti locali e alla Regione Campania. Si tratta di enti in gravissima difficoltà a causa del blocco del turn over che in questi anni ha decimato gli organici della pubblica amministrazione. È necessario però che il Ministro sia conseguente e quanto prima intervenga per semplificare e accelerare drasticamente le procedure selettive in tutte le pubbliche amministrazioni”