Sembra strano, ma l’evidenza è reale: il COVID19 ha palesato l’inefficienza politica e gran parte della sua programmazione. Risalta in questa fase, quanto avvenuto e dimostrato proprio in questi tempi, che gli aiuti di cui l’Italia ha usufruito, sono giunti dall’estero ed in primis a sostenerci sono stati guarda caso, i medici. Tra virologi ed immunologi, i nostri ospedali hanno usufruito di professionisti venuti dall’Albania, dalla Cina, dalla Svizzera, dalla Germania e non solo. Forse perché gli italiani non sono all’altezza e non posseggono le dovute capacità e qualità? Forse il quesito va posto al nostro governo, dall’esatto momento in cui, ha deciso il taglio alla sanità e di conseguenza ha dovuto giocoforza, limitare anche gli accessi e le iscrizioni alle varie facoltà, soprattutto a quelle di medicina. Quali vantaggi? Nessuno. Anzi, il taglio verso il ministero più importante, quello della salute e della sanità, dimostrano l’inefficienza di una classe politica, senza colore alcuno sia chiaro, che ha pilotato l’interesse economico in altre direzioni. Cosa c’è di più importante se non la salute di ogni singolo cittadino? Niente!. Ai ministri che si sono succeduti in questi anni, in questo dicastero importante, va segnalato proprio questa inefficienza.

L’economia, ha badato alla salvaguardia di banche e delle multinazionali, ovvero ha alimentato i parassiti dell’economia, del liberismo e del turbo capitalismo, gettando in un fosso le velleità di salute dei cittadini. E allora, perché non si fa questa considerazione? E le convenzioni ai privati a cosa sono servite? Perché non si apre una discussione sulle università di medicina e di quanti ne hanno limitato il numero di accessi? Perché il numero chiuso? Eppure i maggiori scienziati del settore, sono, guarda caso, Italiani. Italiani che amano la propria patria, a differenza dei politici, che fanno dello “stivale”, l’oggetto da sbatterci in faccia, quando chiediamo giustizia o magari aiuti. Questa pandemia, ha aperto gli occhi a molti, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista della qualità politica che siede nei banchi decisionali. Aprite le università di Medicina, di Biologia, in quanto i nostri ricercatori, sono il NOBEL della capacità e della intuizione in molti campi.

Limitare la facoltà che più interessa è stato senza dubbio deleterio, ed il COVID19, lo ha dimostrato. Sarà una speranza o magari una certezza? Un sogno o una realtà riavere il libero accesso alla facoltà di medicina senza limitazioni? Chi sarà bravo, lo dimostrerà nel corso della sua vita professionale e se non dovesse eccellere, sarà comunque un medico professionista, capace di fornire sempre aiuti a tutti. Ecco cosa ha scoperto il coronavirus. L’altra falla della quale nessuno sino ad oggi, ne ha parlato. Nessuna discussione nelle TV nazionali. Chissà perché? A parte tutto è proprio una Italia da ricostruire. E il governo, con le sue decisioni, limita le velleità di molti cittadini. Ecco da dove ripartire. Giovanni Coscia.