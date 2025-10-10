10 Ottobre 2025

MERCATO SAN SEVERINO,I CAMPIONI DELLA JUVENTUS IN VISITA ALLA DE CLEMENTE

Organizzato dal club Juventus di Angri Andrea Fortunato presieduto da Carmine Pepe e supportato dall’ispiratore Pasquale Jovane gli ex campioni della Juventus Ravanelli, Torricelli, Tacconi, Tacchinardi, Di Livio e Rampulla sono stati alla De Clemente conserve accolti dall’intera famiglia proprietaria e da molti dipendenti.

 

De Clemente Conserve SpA è un’azienda produttrice di conserve alimentari fondata nel 1994 dalla famiglia De Clemente che può vantare un’esperienza consolidata acquisita nel settore di oltre 50 anni.

 

