METEO, RAPIDA PERTURBAZIONE POI TORNA IL SERENO

A partire da Giovedì 11 Aprile, un insidioso vortice ciclonico scivolerà piuttosto rapidamente verso sud, tanto che entro la fine della giornata lo troveremo addirittura collocato tra l’Algeria e la Tunisia. Di conseguenza, il tempo migliorerà notevolmente sull’Italia, salvo per qualche residuo disturbo a ridosso degli Appennini centrali.

Da Venerdì 12 Aprile una nuova figura anticiclonica di matrice africana, come una sorta di lunga lingua calda, avanzando dal Marocco verso la Spagna e la Francia, raggiungerà il nostro Paese e garantirà non solo condizioni di tempo stabile, ma anche e soprattutto un clima via via più caldo, con riflessi poi sul successivo Fine Settimana che si preannuncia piuttosto anomalo dal punto di vista termico, soprattutto per il periodo.

48 ore di Temporali, poi arriva AprilGiugno. Il mercurio all’interno dei termometri impazzirà, prima su, poi giù e di nuovo su nel prossimo weekend, anche oltre i 30-32°C al Centro-Nord! E sarà AprilGiugno, ovvero l’Estate di Aprile.

Prepariamoci dunque per i primi temporali intensi simil-estivi con colpi di vento e locali grandinate ed in seguito aspettiamo il ritorno del caldo nordafricano.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...