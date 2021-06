Un incidente mortale a Parigi riapre la polemica sull’uso di questi mezzi.Anche in Italia il pericolo è costante.

Il 19 Giugno è morta in un ospedale di Parigi, una donna italiana di 31 anni, di nome Miriam, originaria di

Capalbio, che era stata travolta da due ragazze che guidavano, in modo sconsiderato, un monopattino

elettrico. Le due colpevoli non si sono fermate neanche a soccorrerla ed ella era sta ricoverata in prognosi

riservata. La vittima, che svolgeva la professione di cameriera in un ristorante italiano, era a passeggio con

un’amica, quando è stata travolta dal mezzo che procedeva a tutta velocità: l’episodio è accaduto all’una del

mattino sulle rive della Senna, all’altezza dell’Ile-de-la-Citè. Miriam, cadendo, ha sbattuto forte la testa sul

marciapiede, ed, alla fine, i medici, sono stati costretti a dichiarare la morte celebrale. I soccorritori, dopo

l’incidente, hanno tentato di rianimarla, ma il suo cuore era fermo da quasi trenta minuti. La procura di Parigi

ha aperto un’ inchiesta per omicidio colposo aggravato dalla fuga ed omissione di soccorso. La poliziav

indaga e si appella a chiunque possa fornire informazioni utili a rintracciare le due ricercate. Un manifesto è

stato appeso lungo le rive della Senna, ma si stanno vagliando anche le immagini della videosorveglianza.

L’uso indiscriminato dei monopattini elettrici e delle biciclette è al centro delle polemiche da quando sono

state istituite le giornate dell’ecologia. Il vicesindaco di Parigi, David Belliard, convinto sostenitore di questa

campagna, chiede il rispetto più assoluto delle regole e che sia fatta piena luce sulla tragedia. Anche in Italia,

purtroppo, non è raro questo tipo di incidente. A Roma, per esempio, sono stati asfaltati chilometri di strade

per far circolare le biciclette ed a Milano, i monopattini circolano senza il rispetto delle più elementari norme

di sicurezza. Anche qui, tra le strade che attraversano Lovere, Tavernola Bergamasca, Predore, Sarnico ed

altri, i ciclisti si impossessano delle strade, infischiandosene del codice. Anche ad Agropoli dovrebbe essere

così, dato che il traffico cittadino è in tilt. Le multe non vengono comminate ed i caschi non vengono

indossati. Queste persone sono un pericolo per automobilisti e pedoni, ma nessuno interviene. Quanti altri

morti ancora dovranno esserci? Secondo il suo desiderio, gli organi di Miriam sono stati espiantati e donati. Guido Honorati Broggi