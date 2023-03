MONTECORICE,”INTITOLATE LA ROTATORIA AL PROF.FOCACCIA” LA RICHIESTA ARRIVA DAL CARDIOCHIRURGO PAOLO NAPOLITANO

In relazione alla rotatoria di prossima attuazione sulla strada provinciale SP94 che collega Agnone con i paesi a monte (Ortodonico, Cosentini, Fornelli, Perdifumo, Capograssi) il sottoscritto Paolo Napolitano nato a Nola nel 1984 – cardiochirurgo presso il II Policlinico di Napoli , in qualità di Presidente dell’Associazione culturale “Un Giorno insieme al Rettore avv. Giuseppe Catapano dell’Università Popolare degli Studi di Milano ed al prof. Giorgio Mellucci presidente dell’Associazione culturale e di promozione sociale “Meridiano” , propone di intitolare suddetta opera alla memoria dell’ingegnere Basilio Focaccia(foto) nato a Ortodonico il 14 dicembre 1889 e deceduto ad Agnone il 20 luglio 1968 affinché il suo nome e le sue opere possano essere oggetto di attenzione e destare la curiosità anche delle generazioni future, così che le stesse possano venire a conoscenza della passata esistenza, attraverso un ulteriore simbolo che terrà viva la sua memoria, di un uomo che ha contribuito a dare lustro e bellezza al territorio del Cilento.

Al Sindaco del Comune di Montecorice dott. Meola Flavio ed al Presidente della Provincia dott. Franco Alfieri

Proposta per l’intitolazione di una rotatoria al Prof. Ing. Basilio Focaccia

In relazione alla rotatoria di prossima attuazione sulla strada provinciale SP94 che collega Agnone con i paesi a monte (Ortodonico, Cosentini, Fornelli, Perdifumo, Capograssi) il sottoscritto Paolo Napolitano nato a Nola nel 1984 cardiochirurgo presso il Il Policlinico di Napoli, in qualità di Presidente dell’Associazione culturale “Un Giorno insieme al Rettore avv. Giuseppe Catapano dell’Università Popolare degli Studi di Milano ed al prof. Giorgio Mellucci presidente dell’Associazione culturale e di promozione sociale “Meridiano”, propone di intitolare suddetta opera alla memoria dell’ingegnere Basilio Focaccia nato a Ortodonico il 14 dicembre 1889 e deceduto ad Agnone il 20 luglio 1968 affinché il suo nome e le sue opere possano essere oggetto di attenzione e destare la curiosità anche delle generazioni future, così che le stesse possano venire a conoscenza della passata esistenza, attraverso un ulteriore simbolo che terrà viva la sua memoria, di un uomo che ha contribuito a dare lustro e bellezza al territorio del Cilento

Basilio Focaccia è stato ingegnere e docente universitario, ma è ricordato soprattutto per la sua attività politica che lo ha portato ad essere eletto in Parlamento per ben quattro legislature, sempre con la Democrazia Cristiana nel collegio di Sala Consilina – Vallo della Lucania .Si tratta di uno dei tanti celebri cilentani che hanno avuto un ruolo di rilievo nella storia della Nazione. Professore universitario dal 1931, ha insegnato misure elettriche a Napoli poi (1938-60) elettrotecnica generale a Roma. Socio dell’Accademia dei XL (1960). Senatore della Repubblica (1948-68). Fu sottosegretario ai Trasporti nel VIII governo De Gasperi (26luglio 1951-16luglio 1953), sottosegretario alla Marina mercantile nell’VIII ministero De Gasperi (16luglio-17 ag. 1953) e sottosegretario all’Industria e Commercio nel ministero Pella (17 ag. 1953-18genn. 1954). Nel 1948fu membro della settima commissione permanente per i Lavori pubblici, i Trasporti, le Poste e Telecomunicazioni e la Marina mercantile. Fu inoltre membro della commissione speciale per l’esame dei disegni di legge e la ratifica dei decreti emanati

durante il periodo della Costituente (1949); della commissione speciale per l’esame dei disegni di legge concernenti l’istituzione della Cassa del Mezzogiorno (nel 1950); della commissione speciale per l’esame del disegno di legge sull’attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività (nel 1954); della commissione di studio sulla disciplina giuridica delle attività artigiane (1956); della commissione per l’elaborazione del disegno di legge costituzionale sulla composizione e durata del Senato (1958); della commissione per la proposta di legge riguardante l’istituzione dell’ENEL. Propose diversi provvedimenti legislativi e più volte fu relatore dei bilanci dei ministeri dell’Agricoltura, dell’Industria e del Commercio, dei Lavori pubblici, delle Poste e Telecomunicazioni, della Pubblica Istruzione, della Sanità e dei Trasporti,

Nel 1956 divenne presidente del Comitato nazionale per le ricerche nucleari (CNRN); restò in carica linu al 1960 quando fu eletto per un quadriennio vice-presidente del comitato nazionale per l’energia nucleare (CNEN). Fu anche relatore, nel 1957, delle leggi di ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali di Roma per il MEC e l’Euratom. Napoli 23/03/2023