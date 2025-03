MONTESANO SULLA MARCELLANA, NUOVO COMANDANTE ALLA CASERMA DEI CARABINIERI

Il Mar. Cono Pascucci è il nuovo comandante alla Stazione Carabinieri di Montesano sulla Marcellana. 44enne, originario di Polla (SA), dal 1999 è in forza nell’Arma dapprima quale Carabiniere ausiliario all’8° Reggimento Lazio, per poi frequentare il corso integrativo allievi Carabinieri effettivi con successiva destinazione alla Stazione Carabinieri di Camastra (AG) dove presterà servizio sino al 2006, e successivamente, dal 2006 al 2009, alla Stazione Carabinieri di Lampedusa (AG).

Trasferito in Campania, ha prestato servizio dal 2009 al 2012 alla Stazione Carabinieri di Torre Annunziata e dal 2012 al 2022 alla Stazione Carabinieri di Buonabitacolo.

Nel 2022 ha frequentato, a Velletri, prima il corso per “sovrintendenti”, con successiva destinazione alla Stazione Carabinieri di Petina (SA), e successivamente, nel 2023, il corso per maresciallo con destinazione alla Stazione Carabinieri di Sala Consilina, per poi assumere, in ultimo, il suo nuovo incarico di “comandante” della Stazione Carabinieri di Montesano sulla Marcellana. All’atto del suo insediamento si è portato presso il palazzo municipale della nuova sede di servizio per un incontro istituzionale con il Sindaco, Giuseppe Rinaldi, che per l’occasione ha formulato al neo giunto comandante, tra l’altro Cavaliere O.M.R.I., i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutta l’amministrazione e dei cittadini montesanesi.

