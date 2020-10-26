ATTUALITA' NAPOLI,LA GENTE IN PIAZZA PLEBISCITO ALLE ORE 18.00 admin 9 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa Annunciata sui social manifestazione manifestazione di protesta a cui all’intera città è chiesto di partecipare per stasera alle ore 18.00 in piazza plebiscito. Tags: napoli piazza plebiscito protesta Continue Reading Previous: AGROPOLI,COMINCIA LA CORSA AI POSTI BARCA AL PORTONext: LO SNALS HA APERTO UNA SEDE AD AGROPOLI Articoli correlati SCIENZA E CULTURA AL SERVIZIO DEL CAPITALISMO! Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' SCIENZA E CULTURA AL SERVIZIO DEL CAPITALISMO! admin 55 minuti ago LO SNALS HA APERTO UNA SEDE AD AGROPOLI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI ATTUALITA' LO SNALS HA APERTO UNA SEDE AD AGROPOLI admin 4 ore ago AGROPOLI,COMINCIA LA CORSA AI POSTI BARCA AL PORTO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' AGROPOLI,COMINCIA LA CORSA AI POSTI BARCA AL PORTO admin 10 ore ago SALERNO,STASERA DI NUOVO IN PIAZZA L’INDOTTO DELLA MOVIDA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' SALERNO,STASERA DI NUOVO IN PIAZZA L’INDOTTO DELLA MOVIDA admin 1 giorno ago RECORD DI ASCOLTI PER LA PRIMA PUNTATA DEL REALITY DI EMANUELE SICIGNANO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' RECORD DI ASCOLTI PER LA PRIMA PUNTATA DEL REALITY DI EMANUELE SICIGNANO admin 2 giorni ago BERGOGLIO “SCASSA”LA CHIESA: SI ALLE FAMIGLIE OMOSESSUALI.I GENITORI DI CRISTO, NON HANNO MOTIVO DI ESISTERE NEL NUOVO TESTAMENTO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' IN PRIMO PIANO BERGOGLIO “SCASSA”LA CHIESA: SI ALLE FAMIGLIE OMOSESSUALI.I GENITORI DI CRISTO, NON HANNO MOTIVO DI ESISTERE NEL NUOVO TESTAMENTO admin 3 giorni ago