NOVI VELIA, STAMANE RIAPERTO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE IL VESCOVO HA CELEBRATO LA MESSA

Il santuario della Madonna del Monte di Novi velia meta di tanttissimi pellegrini ha riaperto. E’ stato sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Vincenzo Calvosa a celebrare la santa Messa trasmessa in diretta da Set Tv. E’ stata un cerimonia bella, sobria e piena di spiritualità, molti i fedeli arrivati nonostante le non ancora buone condizioni climatiche. Da quest’anno Don Carmine Trocoli reggente non ci sarà più e il direttodel del santuario è ad interim del vescovo. In basso tutta la funzione.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...