Da un nostro gentile cliente abbiamo ricevuto questa lettera che volentieri pubblichiamo integralmente:” Gentilissimo Direttore, con contrarietà leggo la notizia dell’entrata in vigore delle nuove regole europee sui depositi bancari; da piccolo imprenditore che in questo momento storico devastante ha dovuto far fronte alle innumerevoli difficoltà per onorare gli appuntamenti fiscali e tutelare i propri dipendenti e collaboratori, sono indignato. Il rapporto che ha unito le banche del territorio con le imprese del territorio con queste ultime regole poste in essere dall’EBA è ormai compromesso. Queste regole non sono accettabili, per noi piccoli imprenditori locali che hanno deciso di restare e quindi creduto nel proprio territorio, affiancati da piccole banche come la BCC AQUARA, non è equanime questo destino.

Direttore non si può morire senza lottare ed è per questo che mi appello a lei per unire le forze e combattere per non far morire il nostro territorio. Le chiedo di riflettere sulla opportunità di compiere atti o assumere iniziative volte a portare a conoscenza degli utenti le difficoltà che tali nuove disposizioni determineranno. Mi appello alla sua nota e riconosciuta sensibilità affinché, anche nell’esercizio del ruolo che le compete, possa indicare un percorso “critica” a quanto deciso a nostro detrimento.

Mi consenta, infine, sommessamente di suggerirle di invitare tutti, imprenditori e non, utilizzando canali di comunicazione della BCC AQUARA, ad utilizzare i social e qualsiasi canale online anche per questa “giusta” causa, anche considerando che, soprattutto a medio lungo termine, porterà l’ennesimo tracollo dell’economia locale. Attraverso la sua comprovata lungimiranza, si avvii, allora, una petizione online per raggiungere e dar voce a tutti. Con l’augurio di risvegliarsi un giorno e scoprire che tutto questo sia stato solo un brutto sogno, resto a disposizione per qualsiasi iniziativa che salvi il nostro amato territorio e la sua economia. ”

Un piccolo imprenditore che crede e crederà sempre nel proprio territorio.