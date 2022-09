OGGI SONO 12 ANNI DALLA MORTE DI ANGELO VASSALLO, STASERA ARRIVANO I SINDACI D’ITALIA AD ACCIAROLI/VIDEO

Sono 12 anni da quel maledetto giorno in cui uno dei più bravi e più importanti sindaci del panorama cilentano Angelo Vassallo venne barbaramente assassinato da una mano rimasta ancora libera. In tanti stanno cercando di strumentalizzare la sua morte giocandoci politicamente e i grillini ne hanno dato la dimostrazione qualche giorno fa (leggi qua). Tra i nomi più conosciuti i sindaci di Mialano Sala, di Firenze, Nardella, di Pesaro Ricci.

La cerimonia di commemorazione avrà inizio alle 18.30 con la Santa Messa presso la chiesa Maria SS dell’Annunziata a seguire le celebrazioni si sposteranno nell’adiacente Arena del Mare sul Porto Turistico di Acciaroli dove sarà deposta in mare una corona di alloro sulle note de “il Silenzio”.

La memoria di uomini straordinari come Angelo Vassallo – Sindaco di Pollica, però, ha bisogno di essere alimentata, non solo dal ricordo, ma anche e soprattutto dall’impegno di ciascuno di noi nel sostenere le idee e i valori che hanno animato la loro azione umana e politica, per questo motivo il Comune di Pollica in collaborazione con Legambiente hanno deciso, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, di far ripartire il premio Angelo Vassallo.

Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ai Sindaci che favoriscono lo sviluppo dei territori nel rispetto dell’ambiente e della legalità. Che si impegnano a fare crescere tra i cittadini una maggiore consapevolezza e partecipazione alla vita collettiva nel rispetto dei beni comuni e la coscienza ecologica. Il premio è rivolto quindi ai Sindaci che hanno saputo intraprendere azioni esemplari di salvaguardia e promozioni dei valori e dei temi che hanno ispirato l’azione del Sindaco Pescatore – Angelo Vassallo affinché il suo esempio continui ad essere fonte di ispirazione per tutti coloro che decidono di mettere a disposizione della comunità impegno e competenze.

Quest’anno il premio si arricchisce, inoltre, di un importante momento dal titolo Comunità in Transizione – La Ri-Evoluzione Energetica” i cui primi cittadini delle principali città italiane, racconteranno di come i Sindaci alla guida di comunità che stanno affrontando processi di rigenerazione, grandi sfide ed una transizione profonda, quella energetica che non può prescindere da altre rivoluzioni epocali come quella digitale e quella culturale, possono e devono fare la differenza.

IL PROGRAMMA

ore 18.30

Messa in suffragio di Angelo Vassallo – Sindaco di Pollica

ore 19.30

Deposizione in mare corona commemorativa c/o Arena del Mare – Porto di Acciaroli

ore 21.00

Comunità in Transizione – La Ri-Evoluzione Energetica

con la partecipazione di: Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli), Matteo Ricci (Sindaco di Pesaro), Antonio Decaro* (Sindaco di Bari – Presidente di Anci), Giuseppe Sala* (Sindaco di Milano), Matteo Lepore* (Sindaco di Bologna), Dario Nardella* (Sindaco di Firenze), Sonia Alfano (Sindaca di

San Cipriano Picentino), Isabella Conti (Sindaca di San Lazzaro di Savena – vincitrice dell’ultima edizione del Premio Angelo Vassallo), Carlo Marino (Sindaco di Caserta, Presidente di ANCI Campania), Stefano Pisani (Sindaco di Pollica, Coordinatore dei Piccoli Comuni di ANCI Campania).

ore 22.00

Stefano Ciafani, (Presidente di Legambiente)

Angelina Vassallo, Antonio Decaro* (Presidente di Anci) e Stefano Pisani (Sindaco di Pollica)

consegna del Premio “Angelo Vassallo”

ore 22.30

Emilio Casalini – Generazione Bellezza

e proiezione della puntata “Il Sindaco” della trasmissione

*da remoto

UN RICORDO DI ANGELO VASSALLO