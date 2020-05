OGLIASTRO CILENTO – «Eroi? Macché! Facciamo soltanto il nostro lavoro». La voce decisa di Ida Paciello, la microbiologa cilentana di 36 anni che, insieme al suo team, è finita a due passi dalla cura contro il mostro chiamato Coronavirus, rievoca le sagaci parole d’un brillante linguista dell’Ottocento, Niccolò Tommaseo: l’umiltà ci rende forti, e poi sapienti. La Paciello, di Ogliastro Cilento, è tra i giovani camici del laboratorio Mad, Monoclonal Antibody Discovery, della Fondazione Tls, Toscana Life Sciences , quartier generale senese degli studi sui MAb, gli anticorpi monoclonali: nel giro di due mesi, in collaborazione con l’Istituto nazionale di Malattie Infettive “Spallanzani” di Roma e il Policlinico universitario di Siena, gli enfant prodige del Mad, sapientemente guidati dal professor Rino Rappuoli, uno dei microbiologi più influenti al mondo in materia di vaccini, hanno scovato, nel plasma dei guariti, 17 anticorpi in grado di neutralizzare il Sars-Cov-2 quand’è ancora vivo. Nel giro di sei mesi ne verranno fuori dei farmaci monoclonali, capaci di prevenire e curare. E tra quelle 12 giovani menti brillanti ci sono due salernitani: c’è Emanuele Andreano, immunobiologo battipagliese classe 1990, e c’è la Paciello. Una scienziata capace d’arrossire di fronte a un grazie, di schermirsi timidamente, come faceva da bimba tra le viuzze dell’incantevole borgo cilentano, ché, nonostante una laurea in Biotecnologie mediche, un dottorato in Genetica e Biologia molecolare, passando per il “Pasteur”, in Francia, gli studi per conto d’un colosso farmaceutico britannico, la Gsk Vaccines, e le giornate in quel laboratorio di Siena, la dottoressa Paciello è rimasta Ida, figliola d’un impiegato comunale di Lustra e d’una prof di matematica del “Gatto” di Agropoli. E sa ancora sorridere imbarazzata, la microbiologa, ché la timidezza, disse Seneca, è degli animi nobili.

Scovati gli anticorpi, qual è il prossimo obiettivo?

Il risultato dev’essere una cura che sia profilattica, in grado d’immunizzare chi non è infetto, e terapeutica, per chi il virus l’ha contratto. Ed ora lo scopo è quello di raggiungere quanto più velocemente possibile il risultato. Tra quei 17 anticorpi bisogna individuare il candidato ideale, quello più forte.

Come siete arrivati fin qui?

Il professor Rappuoli è l’ideatore della “ Reverse Vaxinology 2.0 ”: siamo partiti dai soggetti infettati e guariti, analizzando gli anticorpi prodotti in vitro dalle loro cellule “B”. A quel punto è possibile osservare l’abilità degli anticorpi di legare il virus e il batterio, di neutralizzarlo.

E davvero il farmaco sarà pronto nel giro di sei mesi?

Abbiamo buone possibilità. Stiamo lavorando duro: abbiamo già identificato 17 anticorpi neutralizzanti ed ora stiamo selezionando il candidato più potente. Di solito i tempi sono più lunghi, ma stiamo adottando tutte le strategie per velocizzare.

Normalmente lei s’occupa di resistenza agli antibiotici: negli ultimi tre mesi, invece, il Mad è stato totalmente assorbito dal Coronavirus: cos’è cambiato?

In passato ho lavorato coi batteri, e alla base c’è sempre uno studio approfondito sulle modalità d’infezione: c’è da capire come quel batterio o quel virus agisca davvero. Soltanto così è possibile bloccarlo.

Mentre il mondo si fermava, voi lavoravate di più…

Sì, ed è una situazione che responsabilizza ulteriormente: guardandoci intorno, abbiamo percepito l’importanza della necessità di comprendere il virus, di andare incontro ad una continua scoperta.

Alle prese con un virus che era nuovo per tutti…

Si scopre sempre qualcosa in più. Col virus e coi batteri….

E la vita in laboratorio?

È molto impegnativa. E ci sono regole serrate da rispettare: lavoriamo al terzo livello di biosicurezza, con tripla vestizione, caschi e maschere respiratorie.

Non avete paura del virus, tra quelle quattro mura?

Adottare le giuste norme ed attenersi al buon senso aiuta a tener sotto controllo la situazione. E prevale la curiosità.

L’animo dello scienziato…

Sì. La viviamo in maniera differente: c’è quello stimolo che spinge a cercare di capire, a trovare la soluzione. Ci stiamo completamente immergendo nella ricerca: alla fine è quello che ci piace, e quindi non ci si rende conto nemmeno del tempo che passa.

E quando si scova l’anticorpo giusto?

Ci si riscopre felici, soddisfatti per il lavoro che svolto. E ci si sente più fieri per ciò che si fa.

Quando ha cominciato a lavorare al Mad?

A novembre 2019.

A tre mesi dalla pandemia…

(sorride) Già. È stato come saltare su un treno in corsa. Siamo un gruppo molto unito: si passa tanto tempo in laboratorio, ma si lavora sempre insieme, e quindi il peso si avverte di meno.

La sua famiglia vive a Ogliastro Cilento?

Mia sorella lavora nel campo della ricerca, al Policlinico “Gemelli” di Roma. Mamma e papà, invece, abitano lì.

E li sente, i suoi genitori?

Almeno una chiamata al giorno: è obbligatoria (ride) .

E come vivono il lavoro in prima linea della loro Ida?

Sono contenti e orgogliosi. Hanno sempre fatto il tifo per me. Ovviamente quando si va via di casa c’è sempre forte nostalgia. La mia terra mi manca.

Tornerà quest’estate?

Spero di sì. Almeno per qualche giorno.

E cosa farete quando tutto sarà finito?

Continueremo a lavorare sugli altri progetti. È quello che facciamo sempre.

La ricerca non si ferma: cosa pensa della parola “eroi”?

È di sicuro un termine importante, ma non mi definirei mai così. Noi facciamo semplicemente il nostro lavoro. Se n’è parlato tanto a proposito di medici, di chi cura i pazienti: penso che si tratti di persone coraggiose, che fanno il proprio lavoro. Tutto qui.Carmine Landi