OPERAZIONE AVALANCHE A SUD DI SALERNO LA PROVINCIA FESTEGGIA GLI 80 ANNI/IL PROGRAMMA

‘Quest’anno ricorrono 80 anni dall’Operazione Avalanche, cioè da quel 1943 in cui avvenne lo sbarco delle Forze Alleate sulla nostra costa salernitana.

La Provincia di Salerno ha costituito un apposito Comitato celebrativo per ricordare un momento storico di enorme portata per la libertà dell’intera Europa dal regime nazifascista, contribuendo a mutare le sorti della seconda guerra mondiale. Purtroppo i conflitti che ancora si agitano intorno a noi ci portano a riflettere sull’importanza di commemorazioni come questa. Ho voluto avviare il Comitato Avalanche in modo da coordinare in maniera organica tutte le attività in programma per le celebrazioni. Quindi ho coinvolto le Istituzioni e i Comuni interessati, le Associazioni, le Scuole, gli storici, tutti gli appassionati della materia e la risposta è stata straordinaria con un’adesione massiccia. L’intento era di creare un organismo inclusivo che potesse lavorare alla stesura congiunta di un programma complessivo di eventi. Così il Comitato, grazie a una filosofia di rete, non solo ha raccolto le proposte migliori già programmate da alcuni Comuni, ma ha individuato anche ulteriori appuntamenti pianificati ex novo con il contributo di tutti. Sono convinto che questo permetterà di potenziare la ricaduta positiva sull’intero territorio provinciale. È fondamentale lavorare insieme a un unico programma celebrativo per promuovere memoria, conoscenza, crescita culturale e vantaggio economico. Ringrazio tutti per avere subito accolto la proposta e per aver messo a disposizione le proprie energie nell’interesse comune, in un fantastico lavoro di squadra. L’entusiasmo e la passione ci guideranno anche negli anni successivi. Il Comitato Avalanche proseguirà.”

l Presidente Franco Alfieri a Palazzo Sant’Agostino ha incontrato i giornalisti per fare il punto sulle celebrazioni degli 80 anni dell’operazione Avalanche che in questi giorni entrano nel vivo. “Per questo anniversario la #ProvinciadiSalerno ha voluto creare un coordinamento, che proseguirà anche negli anni successivi, per promuovere un unico programma celebrativo che riguarda tutto il nostro territorio. Parliamo di una vicenda storica che coinvolge non solo la nostra costa, ma tantissimi comuni interni. Abbiamo il dovere di rafforzare la memoria e soprattutto la conoscenza perché diventi crescita culturale per le nuove generazioni.”

Dal 3 Settembre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, presso il Tabacchificio NEXT di Capaccio Paestum ci sarà la mostra ”VOCI DI LIBERTA’ ” – i combattenti di origine italiana della Seconda Guerra Mondiale.

l’8 Settembre ore 21:30 a Sapri nella Villa Comunale si svolgerà il convegno ”Operation Avalanche, viaggio nella Storia” e poi, successivamente, una proiezione del filmato ”Scie, museo dello sbarco e Salerno Capitale”.

Dal 9 Settembre al 30 Settembre ad Agropoli presso la Fornace ci sarà la mostra di Militaria ”Schegge di Memoria” a cura del dott. Andrea Ricci.

Il 9 Settembre alle ore 9:00 a Villa S.Anna – Torre di Mare a Capaccio Paestum si svolgerà la solenne cerimonia con deposizione della corona a mare.

Il 9 Settembre presso il Tabacchificio NEXT di Capaccio Paestum verrà inaugurata la mostra ”1943-44 Il sud fra guerra e resistenza” con proiezione del filmato sullo sbarco ”Combat”.

Il 9 Settembre alle ore 21:30 in piazza S.Giovanni a Sapri

”OPERATION AVALANCHE, VIAGGIO NELLA STORIA”

ci sarà la lettura di brani storici in ricordo dello sbarco degli alleati a Salerno.

Il 10 Settembre alle ore 9:00 si svolgerà l’evento ”80th Avalanche – Trekking”

Partenza dall’area archeologica di Paestum e arrivo a Capaccio.

Il 10 Settembre alle ore 10:00 nell’area archeologica di Paestum ci sarà la Firma del Patto per la Conservazione della Memoria Storica da parte del Sindaco di Capaccio Paestum e da parte del Sindaco di Austin (Texas – Stati Uniti).

Il 10 Settembre alle ore 11:00 presso il Tabacchificio NEXT di Capaccio Paestum ci sarà l’apertura del Museo della Memoria con proiezione dei filmati realizzati dalle truppe americane durante lo sbarco. Questa mostra ci sarà fino al 17 Settembre con gli orari: dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Dal 13 Settembre al 16 Settembre, presso il Tabacchificio NEXT di Capaccio Paestum dalle ore 9:00 alle ore 13:00 si svolgerà il campo scuola militare con le classi delle scuole superiori di secondo grado della Provincia di Salerno.

Il 15 Settembre alle ore 18:00 presso la Cattedrale di San Pantaleone a Vallo della Lucania si svolgerà la S.Messa in suffragio per le vittime dell’incursione aerea del 15 Settembre 1943.

Il 15 Settembre alle ore 19:30 in piazza Cattedrale a Vallo della Lucania

si svolgerà un convegno ”80 anni dai bombardamenti nel Cilento”.

Il 16 Settembre alle ore 20:00 nel Rione Spio a Vallo della Lucania si svolgerà un convegno ”La vita quotidiana nella Valle di Novi durante la Seconda Guerra Mondiale”. A cura di Vincenzo Marchesano

