OPERAZIONE NOTTURNA A SALERNO: FERMATE QUATTRO PERSONE PER FURTI NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Nel corso della notte appena trascorsa, in concomitanza con il conferimento del materiale non differenziabile, il Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Municipale di Salerno, in collaborazione con Salerno Pulita, ha portato a termine un’operazione mirata a tutelare sicurezza e decoro urbano, contrastando al tempo stesso i comportamenti illeciti legati all’apertura indebita dei sacchi della raccolta differenziata per trafugare materiali di valore.

Durante i controlli, gli agenti hanno effettuato due denunce a piede libero e disposto il fermo di altre due persone, accompagnate in Questura per ulteriori accertamenti. Nel corso dell’intervento sono stati inoltre eseguiti un sequestro e il recupero di materiali già sottratti dai sacchi.

L’azione delle forze dell’ordine arriva anche in risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini, che nelle ultime settimane hanno registrato una recrudescenza del fenomeno in diverse aree della città, tra cui via Arce, il rione Carmine, Torrione e Mercatello.

Si ricorda, a tal proposito, che per contrastare efficacemente queste pratiche è necessario evitare l’uso dei sacchi neri e non conferire nel non differenziabile oggetti come piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, RAEE in generale, oltre ad abiti e materiali tessili.

Le indagini sono tuttora in corso e ulteriori aggiornamenti verranno comunicati al termine degli accertamenti.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...