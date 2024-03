PAESTUM, CLUB FOR LIFE – ALL DAY I DREAM LA COLONNA SONORA DELLA TUA PASQUETTA AL LIDO NETTUNO

Un’immersione nell’eccellenza musicale e nel gusto raffinato di un brunch esclusivo, in una delle location più affascinanti di Paestum

Questa Pasquetta, il Lido Nettuno di Paestum si trasforma nel cuore pulsante della musica con l’evento CLUB FOR LIFE – ALL DAY I DREAM. Dalle 12:00 a mezzanotte, preparatevi a vivere un’esperienza unica, dove la musica deep house e tech house sarà la vera protagonista, accompagnata da momenti di arte e moda.

L’evento si apre alle 12:00 con un brunch curato nei minimi dettagli, dove i sapori si fondono con le selezioni musicali di KANE VIDIA. Questo momento non sarà solo un preludio, ma un viaggio sensoriale che ci accompagnerà per tutta la giornata.

Dalle 14:00 in poi, il palco diventerà il centro di una continua esibizione musicale. Artisti di calibro internazionale come ASSUMA SOUND, NSF B2B CFR, CICCI2C (LUDOVICA CICCI CRISANO) e CHRIS BOWL (CHRISTIAN CIOTOLA) si susseguiranno, offrendo al pubblico il meglio della loro musica in un flusso ininterrotto che durerà fino a mezzanotte ed oltre…

Contemporaneamente al brunch, presenteremo un’installazione visiva che arricchirà l’esperienza, creando un dialogo tra arte visiva e sonorità elettroniche fin dalle prime ore del giorno. Questa espressione artistica sarà un elemento immersivo che accompagnerà gli ospiti attraverso le diverse fasi dell’evento.

Il fashion show si terrà alle 17:00, offrendo una passerella vibrante di creatività e stile, seguito dal “sunset ritual” alle 18:30. Quest’ultimo sarà un momento di condivisione e celebrazione che accompagnerà il tramonto, creando un’atmosfera magica e irripetibile.

CLUB FOR LIFE – ALL DAY I DREAM si propone di offrire non solo un evento, ma un’esperienza totale, dove la musica è la lingua universale che connette arte, moda e gastronomia in un contesto unico e suggestivo. Un’occasione imperdibile per chi cerca un modo diverso di vivere la Pasquetta, tra condivisione e bellezza.

Per informazioni e prenotazioni, contattate il +39 3926383742, il +39 3314619887 o seguiteci sui social media @clubforlife.it.

