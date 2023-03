PAESTUM, FESTA DELL’ANNUNZIATA SENZA LE BANCARELLE C’E’ IL NO DELLA DIRETTRICE DEL PARCO ARCHEOLOGICO INFURIANO LE POLEMICHE

La numero 1 del Parco Archeologico dottoressa Tiziana D’Angelo abbandona le sue sembianze angeliche per bellezza e predisposizione e decide di vestire quelle diaboliche dell’anti “chiesa”. La metafora calza a pennello in questa immediata vigilia dell’Annunziata la festa religiosa più importante del comune di Capaccio Paestum. Qui,si sa, la tradizione è rispettata moltissimo e se pure le bancarelle costituiscono ovunque un segnale di degrado commerciale rappresentano il segno della festa e si chiude un occhio su tutto. La festa dell’Annunziata si festeggia proprio nella delimitazione del parco archeologico dove la giurisdizione demaniale è ancora a favore dei beni culturali di cui la direttrice del parco è competente. Quanto è giusta la decisione della D’Angelo? Bisogna vedere da quale angolazione la si guarda. Dalla parte dei cittadini è una scelta sbagliata che stride con la tradizione, l”usanza, la ricorrenza e l’affermazione del tramandare di padre in figlio la festa, il” Di” di festa così caro a Giacomo Leopardi riferendosi alla domenica ma si sa a Paestum la festa Patronale, come in ogni luogo, è intoccabile con le sue sfaccettature e i suoi segnali, le sue ispirazioni e le sue emozioni quando si è al cospetto dei Santi amati e venerati.

E pur di elevare al massimo la ricorrenza si dispone lo scenario a festa, illuminazione, bancarelle, banda e quindi processione. Il contesto è quello e seppur le ordinanze nuove, in questo caso imposte, costituiscono forse dei cambiamenti piuttosto che delle scelte anche positive, per due giorni all’anno per rispetto della tradizione, della gente locale e della festa, in maniera ordinata e magari selezionata, quelle bancarelle, anche in numero ridotto, potrebbero essere autorizzate anche se costituiscono uno scempio commerciale e ambientale. Certo stiamo parlando sempre dei Templi di Paestum monumenti inestimabili amati e conosciuti in tutto il mondo per cui l’attenzione della direttrice è sicuramente un fatto positivo ma nemmeno si può andare contro la storia, la tradizioni, gli usi e i costumi e si ci mette di traverso nello svolgimento della festa patronale pestana. Su fb si parla anche di difficoltà sollevate sulle luminarie, e questa mattina sulle bancarelle. È vero tutto questo? Se è vero la direttrice si renda conto che per due giorni si può soprassedere, mettersi contro la gente per scimmiottare una decisione sindacale è operazione inutile e forse controproducente, può lasciare l’autonomia al sindaco di decidere senza che le due istituzioni si pestino i piedi in perfetta sintonia. Determinare a cambiare la storia, la tradizione, gli usi ergendosi a istituzione innovativa è un boomerang non solo istituzionale ma anche pratico che non fa bene al territorio ne tantomeno al rapporto con la città. La direttrice pur nelle sue competenze svolte, fino a prova contraria, con correttezza, decisionismo e classe fino a questo momento facendo dimenticare il disastroso quanto dannoso, per il Parco archeologico, operato del suo predecessore non tiri troppo la colda e si ricordi che questo Parco archeologico si trova comunque nel comune di Pestum e non si può parlare certo di uno Stato a parte anche se governato da istituzioni diverse. Se davvero la direttrice si è messa di traverso sulla manifestazione popolare religiosa si va a ledere un diritto acquisito nel tempo di una comunità tramandato da secoli, ma anche una tradizione che da tempo immemore esiste a Paestum. La direttrice rifletta. Per i pestani Buona Annunziata a tutti, più amano la festa più il valore è alto e immenso. Stiamo parlando del popolo pestano tra i belli in senso assoluto. Sergio Vessicchio NELLA FOTO DEGLI ANNI 80 LA PROCESSIONE DELL’ANNUNZIATA CON IL PARROCO DELL’EPOCA DON MARIO TERREZZA E IL SINDACO GIUSEPPE PACE

