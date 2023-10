PAESTUM, IL MINISTRO SANGIULIANO RIAPRE IL MUSEO LA DIRETTICE: ” LAVOREREMO ANCORA “/VIDEO

Oggi, lunedì 2 ottobre, alle ore 16, è STATO inaugurato il nuovo allestimento del Museo Archeologico Nazionale di Paestum.

Sono state riaperte al pubblico la sezione “Preistoria e Protostoria”, la sezione “Città greco-lucana” con le sale dedicate ai santuari e allo spazio pubblico e la sezione “Oltre il Museo”

All’evento, introdotto dal Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia Tiziana D’Angelo(video in basso),hanno partecipato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il Direttore generale Musei Massimo Osanna, il Segretario della Presidenza del Senato Antonio Iannone e il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli.

I lavori non si fermano e proseguiranno nella sala “Pitture Lucane”, nella sala “Necropoli” e nella sezione “Paestum: dalla città romana all’età contemporanea”, il cui completamento è previsto per la fine di quest’anno. In basso l’intervista con il ministro Sangiuliano e l’intervento di apertura del direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia Tiziana D’Angelo.

INTERVISTA AL MINISTRO SAN GIULIANO ALL’APERTURA DEL MUSEO

L’INTERVENTO DELLA DIRETTRICE DEL PARCO ARCHEOLOGICO TIZIANA D’ANGELO

