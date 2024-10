PAESTUM SET CINEMATOGRAFICO PER LA SERIE SANTA CLAUS ‘NZALLANU SI CERCANO ATTORI

Capaccio Paestum si prepara a diventare il set cinematografico dell’esilarante sequel di Santa Claus ‘Nzallanù prodotto da Attori per Caso. Le riprese inizieranno a fine ottobre 2024 e la magia del Natale rivivrà nei suggestivi paesaggi del Cilento.

Il film diretto da Lucio Ciotola e Luca Landi vanta un cast d’eccezione composto da Davide Marotta, Antonella Morea, Salvatore Misticone, Raffaella Di Caprio, Lello Pirone e molti altri che, insieme, daranno vita a una storia che mescola risate, tradizione e un pizzico di follia.

La trama, infatti, promette di far ridere e riflettere: in un piccolo paesino del Cilento, vive un Babbo Natale molto diverso da quello che conosciamo. Non è nato al Polo Nord, ma nei vicoli dei borghi cilentani. È un uomo anziano, bizzarro e un po’ ‘nzallanù, con un figlio devoto che lo aiuta a mantenere vivo lo spirito del Natale. Arriva, però, l’intelligenza artificiale a minare la sua serenità: il suo lavoro è ormai obsoleto. Ci pensa l’innovazione tecnologica a catalogare e consegnare i regali con una precisione mai vista prima.

Tra imprevisti, caos e situazioni comiche, lo scontro tra tradizione e modernità terrà gli spettatori incollati allo schermo.

Il film sarà interamente girato nel territorio campano, in particolare nei borghi del Cilento, con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum e il prezioso supporto delle associazioni locali “Capacciamm” ed “Hermes”. Santa Claus ‘Nzallanù 2 si propone non solo come una commedia travolgente, ma anche come un omaggio alla bellezza e alle tradizioni di questa terra.

Vuoi diventare protagonista del film?

La produzione Attori per Caso è alla ricerca di attori e comparse dai 6 agli 80 anni. Domenica 13 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la Casa Canonica di Capaccio Capoluogo, si terranno i casting aperti a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco e vivere un’esperienza unica davanti alla macchina da presa.

È sufficiente presentarsi con un documento di riconoscimento valido. Per i minorenni, è necessario essere accompagnati da un genitore o da un rappresentante legale. Un’opportunità unica per condividere il set con grandi nomi del cinema italiano.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 347 8242982

