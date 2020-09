Il solito boom di turisti per uno dei siti più importanti al mondo.I templi di paestum ancora in prima linea nelle presenze. Il mese di agosto, in particolare, ha visto un incremento del 117% delle visite.Un incoraggiante trend che va sostenuto in un momento di grande emergenza come questo.L’unico a non poter cantare vittora è il direttore il teutonico Zuchriegel il quale mentre i turisti arrivavano copiosi nella città dei tempoli per visitare il parco archelogio lui se ne è andato con tutta la famiglia in Germania in vacanza.Un atteggiamento che non piace a nessuno e che è stato criticato in molti ambienti a partire dai social.Un atteggiamento a dir poco discutibile che mette,se ce ne fosse ancora il bisogno,in evidenza dell’inutilità del direttore tedesco per il successo dei Templi.La distanza con la città è ormai netta e nota.

LE MANCATE PROMESSE

In questi giorni,ma non solo,c’è chi sta criticando in maniera netta il direttore Zuchtriegel sulle mancate promesse del passato.L’area dell’ex Cirio e tutte le altre promesse fatte e ancora ferme al palo.Ormai il direttore Zuchtriegel ha perduto tutta la sua credibilità e la distanza tra lui e la città si fa sempre più grande.