PAESTUM,GLI OLEANDRI DELLA VERGOGNA COPRONO I MAESTOSI TEMPLI BUFERA SUL PARCO ARCHEOLOGICO

Una vera e propria bufera si è scatenata a Paestum per l’abbandono totale in cui viene lasciata la vegetazione all’interno dell’area dei templi di Paestum. A finire nel mirino della critica sono gli oleandri che coprono totalmente i templi in special modo il Tempio di Athena come si evince dalle foto. I turisti protestano come gli operatori turistici, le guide e la gente comune. Sotto accusa la direttrice Tiziana D’Angelo la quale, nonostante sollecitazioni come riferiscono in tanti, non prende provvedimenti.

Ma non c’è solo la direttirice ad essere messa sotto accusa dalla gente ma anche la soprintendenza la quale non prende provvedimenti per ridare al parco l’immagine sempre avuta. Anche il comune con l’amministrazione comunale ha sollecitato gli entri preposti ma al momento nessuna risposta e gli oleandri continuano a coprire imperterriti i reperti storici e le bellezze antiche di Paestum. Una situazione che mai si era verificata nel passato. Le presenze sono tantissime, domenica scorsa prima domenica di Aprile boom di presenze per #domenicalmuseo» e questo dovrebbe far impegnare ancor di più le istituzioni a ripulire le vedute dei templi per rendere, come sempre, più visibili i tempoli ai visitatori.

