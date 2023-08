PAESTUM,IL PARCO ARCHEOLOGICO NON REGGE IL PASSO DEL MUNICIPIO

Dei famosi o famigerati cavalli di battaglia del’Ex direttore è rimasto solo ilcavallo fatto installare all’interno dei templi. L’area archeologica pur essendo visititata in maniera eccellente presenta delle prerogative negative in perfetta continuità con la precedente gestione. Il museo, ancora oggi semichiuso, è un lavoro lasciato a metà dal tedesco oggi attuale direttore di Pompei. Di Zuchtriegel si ricorda la costruzione di percorsi non proprio consoni all’area, oltre ad allietare con le sue sonate al pianoforte i visitatori di Paestum chiacchiere. L’attuale gestione della D’Angelo è bloccata non riesce ad avere il passo di Franco Alfieri il quale macina tutto e tutti e il parco archeologico lascia a desiserare per molte cose. Troppo avanti Alfieri rispetto al parco archeologico, ilpresidente della provincia e sindaco di Capaccio Paestum ha un altropasso a tutti i livelli e la differenza si vede.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...