PALINURO, NUOVI INTERVENTI PER PROTEGGERE L’AMBIENTE

Nell’area protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in provincia di Salerno, sono iniziati nuovi interventi di tutela ambientale.

Limoncello-making classes

Si tratta dell‘installazione di nuove passerelle e barriere naturali a Palinuro, nota località della costa cilentana, per salvaguardare le dune. Il progetto varato dall’Ente Parco prevede la realizzazione di cinque nuove passerelle in legno sopraelevate per oltre 90 metri con l’obiettivo di garantire un accesso controllato alla spiaggia, evitando l’erosione causata dal calpestio.

A supporto della stabilità del cordone dunale, verranno installate barriere naturali in vimini, realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica. È prevista anche l’installazione di pannelli informativi e supporti multimediali, pensati per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della conservazione degli ecosistemi costieri e sull’estrema vulnerabilità di questi ambienti

. Lavori di tutela ambientale sono stati posti in essere nei mesi scorsi anche nei territori di Camerota e Ascea. Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Ambiente e rientra nell’ambito del programma nazionale per la conservazione degli habitat costieri e per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...