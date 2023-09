PALINURO,SANT’ANTONIO S’IMBARCA NEL RICORDO DI UNA STORIA MAI DIMENTICATA RIESCE LA PROCESSIONE A MARE

Si è svlolta la processione di Sant’Antonio a mare a Palinuro. Il Santo si è imbarcato nel pomeriggio di ieri , c’erano tutte le condizioni atmosferiche nonostante le previsioni della protezione civile non annunciavano rose e fiori. E invece per il Santo di Padova è stata una giornata da incorniciare. In mattinata il vescovo monsignor Calvosa era arrivato nella cittadina rivierasca per celebrare la santa Messa nella chiesa di Sant’Antonio

LA STORIA E IL MIRACOLO

La storia del miracolo narra che la mattina del 25 settembre 1949 partirono dieci barchette a remi per la pesca. Il pomeriggio il tempo peggiorò pericolosamente e i pescatori decisero di rientrare.Giunti al porto tutti i familiari dei pescatori attendevano con ansia il ritorno dei loro cari, ma una delle barche mancava all’appello: gli uomini erano rimasti al largo preda della tempesta.Uno dei pescatori tornato a terra decise di ripartire con altri pescatori in cerca degli amici, ma la burrasca impediva ogni ricerca. Ad un certo punto al marinaio appare una luce lontana e i marinai la seguirono fino a ritrovare gli amici dispersi. La luce miracolosa che aveva guidato i soccorsi fu attribuita alla misericordia di Sant’Antonio.

