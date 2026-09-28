PALINURO,ULTIMA TAPPA DE IL CAMMINO DI SAN NILO COME PARTECIPARE E TUTTO L’INTINERARIO

Arriva alla conclusione Dialoghi Mediterranei, kermesse nata con lo scopo di destagionalizzare il turismo nel Cilento grazie a un ventaglio di eventi e attività che hanno accompagnato il pubblico attraverso la storia e la cultura del posto, fra luoghi, arte, letteratura, concerti, enogastronomia e archeologia. L’ultimo appuntamento, martedì 29 settembre, è alla scoperta dell’influenza bizantinza nel Cilento, grazie al Cammino di San Nilo. IL CAMMINO DI SAN NILO Il percorso, che da Sapri porta fino alle spiagge di Palinuro, attraversa 13 borghi immersi nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, tra montagne, fiumi e boschi. L’idea dietro al Cammino di San Nilo nasce dalla presenza dei monaci bizantini nel Cilento. Il Cammino di San Nilo, infatti, segue le tracce del monachesimo italogreco e di San Nilo di Rossano (noto anche come San Nilo di Calabria o di Grottaferrata), celebre monaco bizantino nato a Rossano nel X secolo, che visse e operò in questi luoghi. L’APPUNTAMENTO DEL 29 L’ultimo segmento del Cammino di San Nilo offre un’esperienza sensoriale unica, capace di coniugare la spiritualità dell’antico itinerario bizantino con la maestosità della costa cilentana. Partendo dalla suggestiva Torre di Caprioli, una storica sentinella in pietra che domina il litorale, il sentiero si snoda tra i profumi intensi della macchia mediterranea, fino agli scorci panoramici mozzafiato che si aprono sul promontorio di Palinuro. Un tragitto dolce e rigenerante che, costeggiando la costa, accompagnerà il pubblico fino al cuore del Molo dei Francesi, trasformando il trekking in un vero e proprio viaggio nella bellezza autentica del Cilento. IL CONCERTO e LA DEGUSTAZIONE Ad attendere gli escursionisti al molo di Palinuro, l’esibizione in acustico (voce e chitarra) di Piera Lombardi, con i suoi racconti musicali dedicati al Cilento e, ad accompagnare, una degustazione sul mare, per godersi lo spettacolo del sole che cala sull’acqua. Orari e Ritrovo

Ore 14:45 – Ritrovo presso la Torre di Caprioli

Ore 15:00 – Partenza ufficiale del trekking Dettagli del Percorso

Itinerario: Imbocco dell’ultima parte della tappa San Nazario – Palinuro.

Lunghezza: Circa 4,5 km (passeggiata panoramica).

Durata stimata: Circa 2 ore e 30 minuti.

Punto di arrivo: Molo dei Francesi. Abbigliamento e Attrezzatura Consigliati

Scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita (evitare suole piatte), abbigliamento a strati (comodo e adatto alla stagione), giacca leggera antivento/antipioggia (utile per il momento della sosta al tramonto sul mare),scorta d’acqua (almeno 1 litro a persona) , cappellino e occhiali da sole per le ore pomeridiane.