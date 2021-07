Occupa la stessa stanza che era di Papa Wojtyla. Auguri e pensieri

affettuosi da tutto il mondo per una pronta guarigione

Papa Francesco è ricoverato,da Domenica alle 15, al Policlinico Gemelli di Roma dove è stato sottoposto ad

un intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Occupa la stessa stanza che è

stata di Papa Giovanni Paolo II. Reagisce bene alle cure e sta trascorrendo delle notti pressocchè tranquille. Il

giorno dell’operazione non è trapelata nessuna notizia ed anche fotografi, giornalisti e cameramen sono

rimasti delusi: tutto è stato avvolto nel silenzio. La degenza dovrebbe durare almeno dai cinque ai sette

giorni e non si esclude che il Pontefice possa far rientro in Vaticano prima della recita dell’Angelus di questa

domenica,ossia per le ore 12. Messaggi di pronta guarigione sono giunti a Bergoglio da tutto il mondo. Il

presidente del consiglio italiano Mario Draghi esprime affettuosi auguri di rapida convalescenza e pronta

guarigione. Anche il Papa emerito Benedetto XVI prega per lui. L’intervento era programmato da tempo ed

il Papa risponde bene al decorso post-operatorio. Egli non aveva annunciato nulla di questo durante

l’Angelus di domenica scorsa ed aveva, anzi, detto che si sarebbe recato, dal 12 al 15 settembre, in Ungheria,

per incontrare il premier Viktor Orban. L’arrivo al Policlinico Gemelli è avvenuto senza particolari clamori e

spettatori. Solo in pochi erano veramente a conoscenza di ciò che stava accadendo. Il Presidente della

Repubblica italiana Sergio Mattarella ha espresso la sua vicinanza e l’affettuoso pensiero di tutta la

popolazione. Anche altri messaggi sono giunti per il Papa, anche e, soprattutto, dalla CEI e della comunità

diocesana di Roma. Questo Papa merita di farcela a superare anche questo difficile momento per la

particolare simpatia e lo speciale coraggio che Lui sa infondere. Tutti pregano per Lui. Guido Honorati Broggi