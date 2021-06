Questa istituzione, fin dalla sua nascita, ha aiutato molte persone ed ha continuato a farlo anche in tempo di pandemia.

Sabato 26 Giugno Papa Francesco ha incontrato, in udienza generale, la CARITAS italiana in occasione del 50° anniversario della sua fondazione. In questo periodo di pandemia, sono state molte le famiglie che si sono trovate costrette a rivolgersi alla CARITAS per un aiuto. Prima dell’udienza, sono state raccontate delle storie emblematiche, di disperazione, ma, anche, e, soprattutto, di coraggio e di speranza. Ho sentito più volte la frase che recita che, durante una battaglia, è più saggio scappare e chiedere aiuto, quando si è sul punto di soccombere. La povertà è aumentata, ma chiedere aiuto non è una vergogna: oggi potrebbe capitare a uno e domani ad un altro. Il cardinale Bassetti ha ringraziato il Papa per la concessione dell’udienza e lo stesso Francesco ha rivolto parole di ringraziamento verso tutti quegli operatori che hanno aiutato le persone in difficoltà. In molte città d’Italia, per esempio, è nato l’emporio della solidarietà, sempre pulito e tenuto in ordine dai volontari.

Lì non si paga, ma si riceve una tessera con dei punti ed ogni volta che vengono effettuati acquisti, i punti vengono spesi, secondo il valore del prodotto, vengono sottratti dalla tessera. Papa Francesco ha indicato la via del Vangelo per proseguire nella carità e nella lotta all’indigenza, ed ha esortato i giovani ad essere più attivi e più collaborativi nei confronti dei più deboli e dei più indifesi. Se non esistessero istituzioni come la CARITAS, molte persone si troverebbero in difficoltà, perché non saprebbero a chi rivolgersi. Dopo l’udienza, il Papa ha impartito la benedizione apostolica. Guido Honorati Broggi