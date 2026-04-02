PASQUA ARRIVA IL BEL TEMPO

Dopo una settimana dal sapore invernale, tra freddo e piogge diffuse, la Campania si prepara a vivere una Pasqua all’insegna della stabilità e del bel tempo.

Le previsioni per il weekend del 5 e 6 aprile indicano infatti un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e un clima finalmente più mite. Le temperature sono attese in aumento, con valori massimi che potranno raggiungere i 18-20 gradi.

Un cambio di scenario netto rispetto ai giorni precedenti, che riporterà un’atmosfera tipicamente primaverile proprio in concomitanza con le festività.

Pasqua e Pasquetta si preannunciano così ideali per le attività all’aperto, tra gite fuori porta, passeggiate e momenti di relax, con il sole protagonista dopo un lungo periodo di instabilità.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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