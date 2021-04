(Giovanni Coscia) – Quanti di noi si sono mai posti questa domanda. Forse pochi o magari nessuno. Qualche artista? Poeta? Scienziato? Santo? Eroe? Qualche pensatore? Un esploratore? O magari tanti altri ancora? Chi si è mai posto questa domanda. Eppure l’Italia di uomini valorosi, ne ha avuti tantissimi, ed hanno rappresentato, e rappresentano ancora, la nostra vitalità, la nostra prosperità, che è divenuta forza e ricchezza per il mondo intero, patrimonio indistruttibile dell’umanità tutta. Ma a questo punto preciso, mi sono chiesto: cosa mai ci è successo? Cosa hanno fatto al nostro popolo, per ridurlo nelle deprimenti condizioni in cui si trova? Tutti a sgomitare per farsi un tampone che non serve a nulla, se non a costruire le false statistiche su cui obbligarci ad auto-segregarci e imporci restrizioni della libertà. Quella libertà che in altri tempi non avremmo mai accettato e che stanno distruggendo e togliendo volutamente, non solo nella nostra economia, ma soprattutto nel nostro senso di appartenenza alle tradizioni ed al nostro spirito collettivo. Tutti rincretiniti ad ascoltare il nuovo Pifferaio Magico della televisione, di stato e non, che condiziona in modo totale i nostri cervelli spacciando per sapienti, emerite nullità che hanno fatto carriera, nel migliore dei casi, per meriti politici, e per cultura, i programmi spazzatura che si ispirano alle riviste per “servette” degli anni ‘50/’60. Tutti ora a “scannarsi” per rubarsi il posto per un vaccino dagli effetti imprevedibili la cui pericolosità, stando ai dati statistici più recenti e come ha riferito lo stesso Prof Galli, potrebbe avere effetti collaterali, anche fra 10 anni.

Ma questa lotta al “credere nella imposizione” è maggiore di quella del virus che dovrebbe combattere. Nessuno dice niente, nessuno che si opponga; tranne rare eccezioni, la maggior parte delle quali sono messe in atto per un possibile profitto personale e, pochi sono coloro che agiscono per il bene della comunità, per amore della verità, per il bisogno di cercare vie e soluzioni diverse, non per opporsi all’epidemia, che, ormai medici valorosi combattono con successo, così come aveva anzidetto il Prof GIULIO TARRO, sin dall’inizio della pandemia. Nessun aiuto, sui territori, senza ricorrere all’ospedalizzazione, se non per i casi più gravi, dovuti soprattutto all’aggravamento di patologie preesistenti, ma per ricostruire l’Uomo che si è perso. Nella mia vita non mi sono mai chiesto se una cosa valesse o non valesse la pena farla una determinata cosa o azione. In verità, ho sempre sentito il senso profondo delle cose che andavano fatte, anche in controtendenza se necessario, contro tutto e contro tutti se serviva, e mai per un tornaconto personale ma perché era giusto così. Questa società di mercati e di mercanti, dove l’interesse personale e il profitto hanno sostituito l’etica e le religioni, dove alla sacralità dei riti si è sostituito il consumismo sfrenato ed il materialismo reale, dove alla libertà di pensiero e alla creatività individuale si sono imposti il conformismo eterodiretto e la mediocrità, ci ha ridotti ad esseri timorosi e sottostanti. Ed invidiano persino chi ha coraggio da vendere, opponendosi al sistema. Non siamo neanche l’ombra dei grandi Uomini che ci hanno lasciato le stupende bellezze e la grande storia di cui siamo eredi. Ed allora ho detto che …non ne vale la pena; hanno vinto loro, hanno ragione loro, sono parole proprie dei popoli sconfitti che accettano la propria sconfitta. Io, al contrario, ancora credo e spero che gli Italiani non siano così, credo che siano intontiti, anestetizzati, drogati, dai bombardamenti mediatici resi ancora più convincenti perché fatti da italiani anche loro, ma solo all’anagrafe. Invece sono traditori e venduti, come stanno vendendo tutte le nostre risorse. Sono gli stessi che hanno ucciso Mattei, Moro e neutralizzato Craxi che, pur non essendo da me condivisi per motivi ideologici, hanno tentato di ridare all’Italia un’autonomia politica, energetica e monetaria, e per questo sono stati eliminati. È tutto una finzione che parte da una grande menzogna: quella del 25 aprile 1945. Da quando è iniziata la tremenda occupazione militare dell’Italia che ancora continua con migliaia e migliaia di soldati USA armati di tutto punto, con armi e bombe nucleari, fuori dal nostro controllo. PER AMORE DELLA MIA TERRA mi chiedo: Non vale la pena rischiare? Non è utile provarci? Bene, accomodatevi altrove, non siete degni di essere Italiani e siete anche stupidi perché se i vostri padroni USA decidessero la guerra alla Russia, alla Cina o, più semplicemente all’Iran, i primi obiettivi sarebbero le basi nucleari americane in Italia. Allora forse, per paura, capirete che va fatto; io invece credo che per giustizia, amore della mia terra, volontà di riscatto del mio popolo vada comunque fatto il tentativo di liberare culturalmente, politicamente, economicamente, militarmente l’Italia. Con intelligenza e con tatto, ma va necessariamente fatto.