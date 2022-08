PERCHE’ I GHIACCIAI STANNO SCOMPARENDO,ED IN ITALIA PIU’ CHE ALTROVE

L’esempio dell’incidente della Marmolada deve fare riflettere. I ghiacciai sono in pericolo e non è possibile prevedere l’effetto dell’anidride carbonica su di essi.

I ghiacciai non stanno per niente bene, nel mondo, ed in particolare in Italia. Per il 99% la causa è da attribuirsi all’anidride carbonica che risulta a livelli mai registrati. Mauro Varotto, docente al dipartimento di scienze storiche e geografiche all’Università di Padova, non ha dubbi. Non soltanto per il suo ruolo accademico, ma anche perché da operatore sulla Marmolada per il comitato glaciologico italiano, segue da anni la trasformazione una delle aree più simboliche del nostro Paese. E la situazione non accenna a migliorare. Anzi. Calcola Varotto che se nell’ultimo secolo la superficie dei ghiacciai si è ridotta in media di 2,5 ettari l’anno, negli ultimi dieci anni la media è quasi quadruplicata con un calo do 9 ettari all’anno. Che sta succedendo? Varotto risponde che ci sono diversi fattori. Innanzitutto, siamo in presenza di un’annata molto calda che si verifica in un periodo in cui i ghiacciai, dopo essersi assottigliati, si ritirano. E’ così in tutto il mondo, ma l’Italia è un hotspot. Il surriscaldamento sta colpendo in maniera particolare l’arco alpino, con un aumento medio di temperature di 2 gradi centigradi registrato nel corso dell’ultimo secolo a fronte in un incremento di un grado nell’emisfero nord. C’è, poi, la specificità della Marmolada che Soffre il fatto di essere un ghiacciaio a quote basse ed è contornato da rocce emerse che funzionano da fornelli. Molti hanno puntato il dito contro la scarsità di precipitazioni. Il professore, però, non è d’accordo ed afferma non basta avere un inverno con tanta neve. Anche il periodo da giugno a settembre gioca un ruolo fondamentale nella salute dei ghiacciai. Estati molto calde vanificano ogni tipo di apporto nevoso. Infatti se lo zero termico è situato a quota tra 4.000 e 5.000 metri, per la Marmolada che si trova a 2.700 e 3.300 metri, è un problema perché non consente al ghiacciaio di consolidarsi. Per questo è ideale avere una temperatura estiva che di notte va sotto lo zero. Non solo. Aggiunge che con questo caldo in alta quota cade pioggia e non neve. Varotto ricorda che è normale, in questa stagione, che un ghiacciaio fonda e che si creino torrenti sub-glaciali ed epi-glaciali, ma è insolita l’intensità del fenomeno per cui invece un torrente sembra un fiume in piena. Ci si domanda cosa possa essere successo alla Marmolada? Varotto ipotizza un mix di fattori. La forte pendenza, la mancata seraccatura con il ghiacciaio profondamente fessurato e l’effetto scivolo dell’acqua. L’esperto avverte che, in generale, è un periodo di forte instabilità dei ghiacciai, in attesa della loro scomparsa. L’80% scomparirà entro la fine del secolo e potrebbero farsi rivedere decenni dopo che abbiamo ridotto l’anidride carbonica, la quale continua a salire di livello. Spariti i ghiacciai, non finiscono i problemi. Varotto dichiara che bisogna fare i conti con le rocce le quale, prive del permafrost, diventano intabili e cedono. Si tratta di un fenomeno che sta già avvenendo in Italia. Guido Honorati Broggi