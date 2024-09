PISCIOTTA,TUTTO PRONTO PER IL PROGETTO SALUTE

Grazie al Progetto “Hope”- House Of People ” promosso dalla Confederazione nazionale delle Misericordie D’italia, la Misericordia di Pisciotta ospiterà il 10 settembre presso la sede in via Foresta, dalle ore 08.30/13.30, un poliambulatorio mobile di “MISSIONE SALUTE ” , attrezzati con medici specialisti per promuovere un servizio di prevenzione e protezione sanitario gratuito dedicato a tutte le persone che vivono in situazione di marginalità.



È obbligatorio la prenotazione telefonica al Numero 3701455951 o recarsi in sede dalle ore 18.30 alle ore 20.00, essendo la disponibilità di posti limitati.

“Meglio prevenire che curare”, la vocazione del nostro progetto è quella di rimanere vicino ai bisogni delle persone.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...