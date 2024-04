POLICASTRO, GRANDE ATTESA PER L’ARRIVO DI SAL DA VINCI AL TEMPIO DEL POPOLO

Lo show #STORIES per la prima volta a Policastro Bussentino il 26 Aprile 2024! Acquista il tuo biglietto

Lo Spettacolo:Tutto si svolge su un palco, elegante, dal sapore neutro ed essenziale, Sal al computer preparerà vere e proprie storie per i social, queste saranno il filo conduttore dello spettacolo.

Nel comporre le storie avrà l’occasione di parlare della sua vita: da un lato la storia pubblica, che Sal metterà realmete on line una volta composta, dall’altro la storia privata e intima, raccontata con ironia al pubblico in sala. Poi inizierà a suonare e a cantare dal vivo, e la storia sarà davvero pronta per essere ‘inviata’.

Lo spettacolo mostrerà un Sal inedito, intimo, in un viaggio profondo tra Napoli, la musica e i colori di un artista che con la sua voce e la sua vita sfugge a tutte le etichette.