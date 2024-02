POLLICA SI PARLA DEL MASTERPLAN

Ad un anno dalla firma del protocollo d’intesa, mentre si completa il procedimento di affidamento dell’incarico di progettazione, compiamo un altro passo fondamentale per l’implementazione del Masterplan Cilento SUD. Il prossimo 19 febbraio alle 15 a #Pioppi di Pollica presso il Teatro Sala Keys in via Caracciolo 134, si riunirà il partenariato economico e sociale della Regione Campania alla presenza della Provincia di Salerno e dei Comuni di #Ascea, #Camerota, #CasalVelino, #Centola, #Ispani, #Pisciotta, #Pollica, #SanGiovanniAPiro, #SanMauroCilento, #SantaMarina, #Sapri e #Vibonati per la costituzione del Tavolo Locale del Masterplan.

“Quale delegato del Presidente De Luca al Masterplan Cilento Sud sono convito che questo sia uno dei pezzi più importanti del lavoro che sto portando avanti.” afferma Stefano Pisani sindaco di Pollica. Al tavolo avremo modo, attraverso processi partecipativi, partenariali e concertativi di elaborare il Programma Integrato di Valorizzazione del Litorale Cilento Sud.

Abbiamo bisogno delle migliori idee e delle migliori proposte da parte di tutti!Ci vediamo Lunedì! Vincenzo Marchesano

