Zuchrieghel lascerà Paestum e si trasferirà a Pompei per dirigere il parco archeologico. In effetti si sta facendo un concorso in più step ma i rumors che arrivano da più parti indicano come l’attuale direttore del parco archeologico di Paestum come il favorito numero uno, anzi per dirla con esattezza, i giochi già sarebbero fatti. Le nostre anticipazioni di oltre 4 mesi fa (leggi qua) già lo indicavano come vincitore di concorso. Un concorso che si sta facendo in questi giorni (clicca qua) E’ il sito Archeome.it ne da notizia.

A Novembre 2020, Dario Franceschini aveva nominato una commissione per la selezione del nuovo direttore di uno dei siti archeologici più famosi al mondo: Pompei.

Per la posizione di Direttore generale del Parco archeologico di Pompei si erano candidati in 44, il 23% dei quali stranieri. La commissione è presieduta da Marta Cartabia, Presidente emerita della Corte costituzionale e Professoressa Ordinaria di Diritto Costituzionale alla Bocconi.

Una commissione composta da esperti di alto livello scientifico – ha commentato il ministro Franceschini – che lavorerà nei prossimi mesi per selezionare il miglior profilo possibile per l’incarico di direttore del Parco archeologico di Pompei. Uno dei siti più famosi al mondo che rappresenta un’importante storia di rinascita del patrimonio culturale italiano degli ultimi anni. Alla commissione gli auguri di buon lavoro.

Massimo Osanna, da oggi, lascia la guida degli scavi e non sarà più il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei. Tuttavia, svolgerà un nuovo ruolo all’interno del Ministero dei Beni Culturali, diventando il nuovo Direttore Generale dei Musei Italiani.

I finalisti

Giunge oggi la notizia dell’individuazione dei 10 “finalisti” su 44 che avevano fatto domanda.

La lista, che viene presentata in ordine alfabetico in modo da non rendere noti i punteggi di partenza, è stata pubblicata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

La procedura prevede colloqui con i candidati, che si terranno nelle date del 10 e dell’11 febbraio presso la sede del MIBACT, in Via del Collegio Romano a Roma. A seguito dei colloqui ci sarà un’ulteriore scrematura e saranno individuati tre nominativi. Spetterà poi al Ministro Franceschini la scelta finale.

La nomina del nuovo direttore sarà resa nota entro il 31 marzo.

Di seguito la lista con i nominativi in ordine alfabetico:

Giovanni Di Pasquale Maria Paola Guidobaldi Giuseppe Carmelo Parello Renata Picone Federica Rinaldi Mirella Serlorenzi Francesco Sirano Pierfrancesco Talamo Giuliano Volpe Gabriel Zuchtriegel

Si può notare che il direttore del parco archeologico di Paestum è al decimo posto in questa graduatoria che è in ordine alfabetico quindi non si tratta di un demerito ma solo di un fatto casuale. Ma come mai lo danno già tutti per vincitore di questo concorso? Non manca molto alla nomina e se le nostre informazioni sono esatte Zuchtriegel sarà il nuovo direttore del parco archologico di Pompei e lascerà Paestum. Per gli altri concorrenti una inutile corsa. Il nuovo direttore di Pompei ha già un nome e un cognome.